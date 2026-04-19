VIDEO: El error de Donnarumma que podría costarle la Premier al City

Gianluigi Donnarumma se convirtió en un gran villano de manera momentánea para el Manchester City al cometer un error en el despeje que terminó con el empate del Arsenal, resultado que de concretarse le daría una gran ventaja a los Gunners para coronarse en la Premier League.

Con el título en juego, Manchester City enfrentó al actual líder de la Premier League en el Etihad Stadium, compromiso en el que Arsenal llegaba con 6 puntos de ventaja y 1 partido más que el conjunto dirigido por Pep Guardiola.

Dominando y apoderándose del esférico desde que comenzó a rodar en el terreno de juego, Manchester City logró ponerse por delante con el tanto de Rayan Cherki en el minuto 17, quien eludió a tres rivales en un espacio completamente reducido y definió a segundo poste, para marcar un portento de gol.

La reacción por parte de Arsenal fue sorpresiva e inmediata, ya que Gianluigi Donnarumma recibió el esférico y tardó en despejar el mismo, por lo que Kai Havertz llegó a la presión y terminó enviando el balón al fondo de las redes (19’).

En caso de concretarse el empate entre Manchester City y Arsenal, la diferencia se mantendrá en 6 puntos en favor de los Gunners, quienes cuentan con un partido más respecto a los Citizens.

Los partidos restantes para Manchester City y Arsenal

Estos son las 5 Jornadas que le restan a la Premier League para definir al campeón de la temporada 2025/26:

Jornada 34 / Burnley Vs Manchester City y Arsenal Vs Newcastle.

Jornada 35 / Arsenal Vs Fulham y Everton Vs Manchester City.

Jornada 36 / Manchester City Vs Brentford y West Han Vs Arsenal.

Jornada 37 / Bournemouth Vs Manchester City y Arsenal Vs Burnley.

*Jornada 31 / Manchester City Vs Crystal Palace.

Jornada 38 / Manchester City Vs Aston Villa y Crystal Palace Vs Arsenal.

* Único partido pendiente en la temporada 2025/26 de la Premier League que se disputará días antes de la última jornada.

Manchester City cuenta con un partido pendiente, mismo que disputará días antes de la última Jornada de Premier League. Reuters

BFG