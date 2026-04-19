El gigante alemán lo hizo de nuevo: Bayern Múnich es monarca de la Bundesliga

El Bayern Múnich alcanzó la primera de sus grandes metas de la temporada: conquistar el título de la Bundesliga. El gigante bávaro cuajó una remontada para vencer 4-2 al Stuttgart y quedarse con su título doméstico 35 a falta de cuatro jornadas, para dejar bien claro que es el mejor equipo de Alemania.

Ahora, el equipo de Vincent Kompany, que estableció récord de goles en el campeonato al llegar a 109, debe enfocarse en su serie de semifinales de la Champions League ante el PSG, vigente monarca continental, para tener una campaña redonda con el doblete que los haga brillar en Europa.

Con 79 puntos en la bolsa y una ventaja de 15 sobre el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich selló el campeonato al que le restan cuatro jornadas más en el calendario.

Los aficionados en el Allianz Arena vieron con sorpresa que el visitante, cuarto con 56 unidades, puso el primer número en el marcador a los 21 minutos con una diana de Chris Führich. Sin embargo, el Bayern reaccionó con una furia demoledora.

En solo seis minutos, entre el 31 y el 37, dio la vuelta al marcador con tres goles de alta calidad. Raphaël Guerreiro empató al 31 con un disparo cercano asistido por Jamal Musiala. Dos minutos después, Nicolas Jackson puso el 2-1 tras una contra letal orquestada por Luis Díaz. Y al 37, Alphonso Davies selló el 3-1 con un potente zurdazo en el corazón del área, nuevamente con asistencia del colombiano Díaz.

El ariete inglés Harry Kane ingresó en el complemento por Musiala y Michael Olise por Díaz. El inglés no tardó en aparecer. Al minuto 52, Kane remató de zurda casi a bocajarro tras un córner y puso el 4-1. Stuttgart acortó distancias al 88’ con un golazo lejano de Chema Andrés.El Bayern Múnich superó su propio récord de la temporada 1971-72 de goles anotados en un campeonato en la primera campaña completa de Kompany.