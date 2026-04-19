La playera de Obed Vargas si se coronaba con el Atlético en Copa del Rey

Atlético de Madrid no logró coronarse en la Copa del Rey 2026 ante Real Sociedad y las playeras que utilizarían jugadores como Obed Vargas, Antoine Griezmann y Julián Álvarez, terminaron quedándose en las cajas enviadas desde Madrid.

Tras eliminar al Barcelona en la Champions League, Atlético de Madrid arrancaba como máximo favorito para consagrarse como monarca ante la Real Sociedad, sin embargo, los de Anoeta se pusieron rápidamente por delante en el marcador y, pese a ser igualados, retomaron la ventaja y Julián Álvarez hizo soñar a los Colchoneros.

Tras el Tiempo Extra, el campeón se definió desde la tanda de penales, donde Real Sociedad logró imponer condiciones para obtener su tercer cetro en la historia de la Copa del Rey (1987, 2020 y 2026).

Con Obed Vargas convocado pero sin minutos sobre el terreno de juego, el mediocampista de la Selección Mexicana terminó sin la posibilidad de convertirse en un futbolista azteca en sumar un título con Atlético de Madrid.

Entre las celebraciones del conjunto Colchonero se encontraban las playeras que lucían el escudo del Atlético de Madrid, la fecha, el torneo y la leyenda de “Campeones”, sin embargo, tras el resultado obtenido, las prendas tuvieron que quedarse en las cajas.

La temporada no está completamente perdida para el Atlético de Madrid, ya que se enfrentarán en las Semifinales de Champions League ante el Arsenal, mientras que en LaLiga intentarán mantenerse entre los primeros 4 de la clasificación en busca de su boleto para la máxima competencia europea de cara a la siguiente temporada.

* En enero de 2027, Atlético de Madrid se enfrentará al campeón de LaLiga en las Semifinales de la Supercopa de España. Barcelona luce como el favorito para consagrarse.

BFG