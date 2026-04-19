Cristiano Ronaldo no se detiene: ya suma 969 goles en su trayectoria

La historia sigue escribiéndose en tiempo real con el prolífico Cristiano Ronaldo. El delantero portugués volvió a marcar con el Al Nassr para llegar a 969 goles en su carrera profesional, una cifra que lo coloca a 31 tantos de la barrera de los 1,000, un registro que parecía inalcanzable en la era moderna.

Su anotación fue clave para que el conjunto saudí quedara a un paso de las semifinales en la Champions asiática, luego de una sonora goleada de 4-0 sobre el Al Wasl, reafirmando su peso en el campo pese a sus 41 años. Su carrera vive una segunda plenitud basada en la eficacia, el posicionamiento y una mentalidad que lo mantiene como uno de los elementos más efectivos de la liga árabe.

Cristiano Ronaldo se reencontró con el gol después de pasar algunas semanas alejado de las canchas debido a una lesión en la rodilla, que lo hizo perderse varios duelos de su club y el que no fuera considerado por su combinado nacional para la pasada fecha FIFA, en la que se perdió de la oportunidad de formar parte del equipo que enfrentó a la Selección Mexicana en la reinauguración del Estadio Banorte.

El camino hacia esta cifra monumental del millar ha sido una constante de su evolución como futbolista. Confirma la regularidad que se ha mantenido durante más de dos décadas en la élite. Cada anotación abona más argumentos a la narrativa que lo consolida como el máximo goleador en la historia del futbol profesional.

Desde sus inicios en el Sporting de Lisboa, pasando por su explosión en el Manchester United, su época dorada en el Real Madrid y su andar por la Juventus, hasta su actual etapa en Arabia Saudita, Ronaldo ha construido una carrera marcada por la obsesión por el gol.

Hoy, en el contexto del futbol asiático, su impacto sigue siendo determinante. En la presente temporada, continúa siendo uno de los máximos anotadores del club, demostrando que su vigencia no es simbólica y deja buenos réditos en el campo.

Más allá de los números, lo que distingue este momento es la cercanía a una cifra que redefine la grandeza. Alcanzar los 1,000 goles no es solo un objetivo personal, es una frontera histórica que ningún jugador ha cruzado en el futbol profesional moderno con el nivel competitivo que ha enfrentado el portugués.