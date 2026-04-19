Saint-Maximin y Lens sueñan con título de Ligue 1 tras caída de PSG

PSG perdió 2-1 en el Parque de los Príncipes ante Lyon en la 30ª fecha de la Ligue 1, apenas cinco días después de haber ganado 2-0 al Liverpool en Anfield en los cuartos de final de la Champions League.

Los hombres de Luis Enrique se vieron superados por los goles del brasileño Endrick (6') y de Alfonso Moreira (18').

Gonçalo Ramos falló un penal (33') y Khvicha Kvaratskhelia redujo la diferencia ya sin tiempo para más (90+4').

El conjunto parisino sigue liderando la tabla (63 puntos) pero bajo la amenaza del Lens (62 puntos), que cuenta con un partido más.

Lyon es tercero con 54 puntos cuando restan cuatro fechas para el final del campeonato.

Del resto de partidos del domingo, destaca las victoria por 3-0 del Rennes en Estrasburgo, que deja al conjunto bretón metido de lleno en la pelea por disputar la Champions League la próxima temporada, beneficiado por el empate del Mónaco ante Auxerre (2-2).

Rennes es quinto en Ligue 1, a un punto del podio, que marcan Lyon y Lille, ambos igualados a puntos.

En cambio, el Mónaco -que debía reaccionar tras su dura derrota del pasado fin de semana contra el Paris FC (4-1)- sigue sin avanzar en esta carrera por la Champions League, más apretada que nunca, con este empate del domingo por la tarde (2-2) ante el Auxerre.

Con un 2-0 en contra al descanso ante el Auxerre, los monegascos lograron limitar los daños y empatar en tres minutos gracias a Ansu Fati (56') y a su goleador Folarin Balogun (59'), que ha marcado en los últimos ocho partidos.

Tras su racha de siete victorias en Ligue 1, los hombres de Sébastien Pocognoli vuelven a verse frenados y ocupan el séptimo puesto. Aunque cinco equipos, entre el 3º y el 7º puesto, están separados por sólo cuatro puntos.

En la parte de abajo, el Paris FC selló su salvación matemática tras vencer 3-1 en la cancha del colista y casi desahuciado Metz.

BFG