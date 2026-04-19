Mateo Chávez pone su nombre en la estela de mexicanos monarcas en el futbol de Países Bajos

Mateo Chávez colocó su nombre al lado de una extensa lista de mexicanos que han tenido la oportunidad de celebrar algún título en Países Bajos, luego de formar parte del AZ Alkmaar que hoy conquistó el trofeo de Copa con un abultado marcador de 5-1 sobre el NEC Nijmegen.

El lateral mexicano de 21 años no tuvo minutos en el duelo por el título; sin embargo forma parte de los jugadores galardonados. Antes de él, el zaguero Héctor Moreno había sido el único de los tricolores que habían alcanzado la gloria con el AZ Alkmaar con los que obtuvo un título de liga (2008-2009) y la Supercopa de Países Bajos (2009).

Países Bajos se ha convertido en un destino ideal para los futbolistas tricolores que desean desarrollar su carrera en el Viejo Continente y que han enriquecido sus currículum con títulos de la liga Eredivisie, la Copa de Países Bajos o la Supercopa neerlandesa.

El referente más sólido de esta tradición es el PSV Eindhoven, equipo que ha sido una auténtica plataforma para futbolistas nacionales. Ahí, nombres como Andrés Guardado construyeron un legado con cuatro títulos, mientras que Hirving Lozano sumó tres ligas en distintas etapas. También destacan figuras como Carlos Salcido, Héctor Moreno y Érick Gutiérrez y Francisco Rodríguez todos con múltiples conquistas que consolidaron la presencia tricolor en el club.

El impacto mexicano no se limita al PSV. En el Ajax, Edson Álvarez fue pieza clave en una etapa dorada, levantando cuatro títulos entre liga, Copa y Supercopa. Por su parte, en el Feyenoord, Santiago Giménez ha sido protagonista reciente con tres trofeos, incluyendo la Eredivisie.

Lo que distingue el caso de Mateo Chávez es el momento en el que llega este logro. En su primera etapa en Europa, el exjugador de Chivas logra integrarse a un equipo competitivo y sumar un campeonato que, aunque no lo tuvo como protagonista en la final, sí lo coloca en una posición privilegiada de crecimiento.

Países Bajos sigue siendo un destino fértil para el desarrollo de futbolistas mexicanos. La combinación de un futbol formativo, competitivo y abierto a jóvenes talentos ha permitido que varias generaciones encuentren ahí un trampolín hacia ligas mayores.

Así, el nombre de Mateo Chávez se suma a una lista y extiende una narrativa de éxito que comenzó hace décadas y que hoy sigue vigente. Países Bajos ratifica ser un gran sitio para que los tricolores aspiren a crecer como futbolistas.