La Velada del Año VI: ganadores, shows musicales y la audiencia que dejó el evento de Ibai Llanos

La Velada del Año VI llegó a su fin con una cartelera de diez combates y cinco presentaciones musicales que convirtieron al Estadio La Cartuja de Sevilla en el centro del entretenimiento durante varias horas. La sexta edición del evento organizado por Ibai Llanos reunió a creadores de contenido, periodistas, cantantes y streamers sobre el ring, además de contar con artistas internacionales encargados de los intermedios musicales.

El recinto registró un lleno absoluto y la transmisión volvió a reunir a millones de espectadores de manera simultánea. Aunque la expectativa era superar las cifras alcanzadas en la edición anterior, el evento no logró establecer un nuevo récord de audiencia.

Todos los ganadores de La Velada del Año VI

La cartelera comenzó con la victoria de la colombiana La Parce sobre la española Fabiana Sevillano por decisión dividida, combate que abrió la transmisión con una audiencia superior a los cinco millones de dispositivos conectados en simultáneo.

En la segunda pelea de la noche, la mexicana Natalia MX derrotó por decisión unánime a la española Clersss, manteniendo el balance ganador de las representantes mexicanas en la historia del evento.

Más tarde llegó el primer España contra Argentina de la función. Edu Aguirre se impuso por decisión dividida a Gastón Edul después de un combate muy equilibrado que se definió en las tarjetas de los jueces.

La española Marta Díaz también consiguió la victoria al superar a Tatiana Käer, antes de uno de los enfrentamientos de mayor nivel técnico de la noche.

En el quinto combate, el argentino Gero Arias derrotó por decisión unánime al español Viruzz en la única pelea de la noche autorizada para disputarse sin careta. Tras el triunfo, el creador de contenido argentino aprovechó para lanzar un reto a Jake Paul.

El único enfrentamiento sin representantes españoles enfrentó a la argentina Angie Velasco con la puertorriqueña Alondrissa. La victoria fue para la representante sudamericana por decisión unánime.

Argentina volvió a celebrar poco después gracias al cantante Lit Killah, quien derrotó al español Kidd Keo para sumar el tercer triunfo argentino de la noche.

La segunda participación mexicana correspondió a Samy Rivers, quien perdió por decisión unánime frente a la española RoRo en un combate muy parejo. El resultado incluyó la tarjeta de un juez mexicano que también otorgó la victoria a la representante española.

La recta final de la función estuvo reservada para las dos peleas estelares. Plex derrotó por decisión unánime al salvadoreño Fernanfloo después de dominar gran parte del combate e incluso provocar un conteo tras conectar un golpe a la altura de las costillas.

La cartelera concluyó con el enfrentamiento entre TheGrefg e IlloJuan. Después de tres rounds, cuatro de los cinco jueces dieron la victoria a TheGrefg por decisión dividida, mientras que únicamente el juez colombiano vio ganador a IlloJuan.

Con ese resultado, TheGrefg consiguió su segundo triunfo en La Velada del Año tras la victoria obtenida el año anterior frente a Westcol.

Los artistas que se presentaron durante el evento

Además de los combates, La Velada del Año VI contó con actuaciones musicales de Yandel, Juanes, Lucho RK junto a La Pantera, Bad Gyal y Anuel AA.

Tras la presentación de Bad Gyal, la cantante argentina Yami Safdie apareció como invitada para interpretar dos canciones, entre ellas "En Otra Vida".

Otro de los momentos llamativos de la noche fue la aparición del creador de contenido español Willyrex. Además de participar en una mención comercial, aprovechó su presencia para retar a AuronPlay a un posible combate en la siguiente edición de La Velada del Año.

El homenaje a Gaspi marcó uno de los momentos más emotivos

La organización también dedicó un espacio para recordar a Gaspi, creador de contenido argentino que participó en la edición anterior y que falleció hace unas semanas en un accidente aéreo.

Ibai Llanos y la familia del creador dirigieron unas palabras al público, que respondió coreando el nombre de Gaspi desde las gradas.

Posteriormente se guardó un minuto de silencio y se proyectó un video en homenaje al creador argentino, en uno de los momentos más emotivos de toda la jornada.

La Velada del Año VI se quedó por debajo del récord de audiencia

Aunque esta fue la primera edición transmitida de forma simultánea en Twitch, YouTube y TikTok, La Velada del Año VI no consiguió superar el récord de audiencia alcanzado un año antes.

El momento de mayor número de dispositivos conectados se registró durante el combate entre Samy Rivers y RoRo, que se acercó a los ocho millones de espectadores en simultáneo.

En contraste, la pelea estelar entre TheGrefg e IlloJuan reunió alrededor de 6.5 millones de dispositivos conectados.

Con ello, la quinta edición de La Velada del Año continúa por encima de la sexta en cuanto a audiencia máxima, mientras que Supernova Strikers se mantiene como el evento con el mayor registro de espectadores en simultáneo, con alrededor de 11 millones de visualizaciones acumuladas entre las plataformas oficiales, los canales de los participantes y DAZN.