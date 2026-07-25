La Parce derrota a Fabiana Sevillano y abre La Velada del Año VI con 5 millones de espectadores

La Velada del Año VI comenzó este sábado con el primero de los 10 combates programados para la sexta edición del evento organizado por Ibai Llanos. La función reúne a creadores de contenido, streamers, periodistas y cantantes en peleas de exhibición para las que los participantes realizan un proceso de preparación previo antes de subir al ring.

En esta edición participan representantes de España, Argentina, México, Colombia, Puerto Rico y El Salvador. Como parte del reglamento, quienes no cuentan con experiencia previa en este tipo de combates deben utilizar careta para reducir el riesgo de lesiones.

Todas las peleas se disputan bajo la supervisión de un equipo técnico. Los combates varoniles están pactados a tres rounds de tres minutos, mientras que los femeniles se desarrollan a tres episodios de dos minutos.

Con el objetivo de evitar las polémicas relacionadas con el origen de los jueces, como ocurrió en ediciones anteriores, la organización conformó un panel integrado por representantes de cinco países: España, Argentina, Colombia, México y Montenegro.

La Parce supera a Fabiana Sevillano por decisión dividida

El primer combate de la noche enfrentó a la colombiana La Parce y a la española Fabiana Sevillano. Después de tres asaltos, la victoria fue para la representante colombiana por decisión dividida.

Desde el inicio del combate, La Parce tomó la iniciativa y logró conectar mayor cantidad de golpes. También mostró un mejor ritmo físico e incluso llegó a bailar mientras esperaba la ofensiva de su rival.

El segundo asalto presentó un desarrollo más equilibrado. Fabiana Sevillano encontró mejores espacios para trabajar la distancia y conectar con mayor frecuencia. Durante ese episodio, el combate se detuvo brevemente para que el equipo de protección de La Parce fuera ajustado.

En el tercer y último round, la española volvió a controlar la distancia y elevó el nivel de sus combinaciones. Sin embargo, la colombiana mantuvo la presión hasta el final y continuó lanzando golpes para cerrar la pelea.

Las tarjetas reflejaron lo parejo del enfrentamiento. Los jueces de Argentina, Colombia y Montenegro otorgaron el triunfo a La Parce, mientras que los representantes de México y España favorecieron a Fabiana Sevillano, lo que dejó un resultado de tres tarjetas contra dos.

Tras confirmarse la decisión, La Parce celebró la primera victoria de una participante colombiana en la historia de La Velada del Año.

Lucha por los sueños porque los sueños se cumplen.

Por su parte, Fabiana Sevillano agradeció el apoyo recibido durante su preparación.

Lo he intentado. Agradezco a mi familia, a mis amigos y sobre todo a mi entrenador, que ha sido mi padre en estos meses.

La Velada del Año VI inicia con una alta audiencia

La edición anterior de La Velada del Año alcanzó un récord superior a los nueve millones de espectadores en directo.

En el arranque de la sexta edición, la transmisión comenzó con alrededor de cinco millones de personas siguiendo el primer combate, una cifra que coloca al evento en camino de acercarse al registro conseguido el año pasado conforme avance la cartelera y se desarrollen los enfrentamientos principales.