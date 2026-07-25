Germán Berterame es trasladado al hospital tras un impactante golpe en la cabeza

Germán Berterame vivió un momento de gran preocupación durante el partido entre Inter Miami y CF Montréal en la Major League Soccer. El delantero de la Selección Mexicana sufrió un fuerte choque de cabezas en la segunda mitad del encuentro, una acción que obligó a que fuera retirado del terreno de juego en ambulancia para ser trasladado a un hospital y someterse a una valoración médica.

La acción detuvo el partido durante varios minutos mientras el cuerpo médico atendía al futbolista mexicano sobre el césped. La gravedad del impacto hizo necesaria la entrada inmediata de la ambulancia al campo para realizar el traslado.

Hasta el momento, el club no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del atacante ni sobre los resultados de los estudios realizados en el hospital.

Berterame abandona el estadio en ambulancia tras el impacto

La jugada ocurrió al minuto 69 del encuentro entre Las Garzas y Montréal.

Germán Berterame y Efraín Morales disputaron un balón por aire y ambos saltaron con la intención de rematar de cabeza. Durante la acción, Morales impactó la cabeza del delantero mexicano, provocando que los dos futbolistas cayeran al césped.

Berterame recibió la peor parte del choque. Al caer volvió a golpearse la cabeza contra el terreno de juego y permaneció sin reaccionar de inmediato, lo que generó preocupación entre sus compañeros, quienes se acercaron para auxiliarlo mientras ingresaban los servicios médicos.

Tras los primeros minutos de atención, el cuerpo médico solicitó el ingreso de la ambulancia al terreno de juego para trasladar de inmediato al futbolista mexicano a un hospital, donde sería sometido a una revisión médica más completa.

El árbitro sancionó la acción como falta y señaló penal a favor del Inter Miami.

Luis Suárez dedicó el gol a Germán Berterame

Después de la atención médica y del traslado del delantero, el encuentro se reanudó con el cobro desde los once pasos.

Luis Suárez fue el encargado de ejecutar el penal y lo convirtió con un disparo a lo Panenka para marcar el único gol del partido y darle la victoria al conjunto de Florida.

Tras anotar, el delantero uruguayo tomó la camiseta de Germán Berterame y la mostró durante su celebración como una dedicatoria para su compañero, en un gesto de apoyo después del accidente sufrido minutos antes.

La acción fue reconocida tanto por el club como por la Major League Soccer a través de sus redes sociales, donde destacaron el compañerismo mostrado por el atacante uruguayo.