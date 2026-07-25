¡Llega la cuarta! Cruz Azul doblega a Toluca y es el Campeón de Campeones

Este Cruz Azul da miedo. Es el actual campeón del futbol mexicano y hoy, ante un buen Toluca del ‘Turco’ Mohamed, la Máquina fue superior y terminó ganando (3-1) el Campeón de Campeones.

Días antes de iniciar el Apertura 2026, Joel Huiqui fue nombrado como entrenador oficial del primer equipo y hoy, con tan sólo 10 partidos oficiales obtuvo su segundo título, confirmando que están bajo un buen proyecto.

El partido en California fue un formidable encuentro, probablemente entre las dos mejores escuadras de México. Dominio alterno, jugadas y salvadas de los porteros, todo en grandes 90 minutos.

Paradela fue la figura de Cruz Azul anotando dos goles MEXSPORT

Cruz Azul fue el primero en abrir el marcador. Recuperación alta, Charly Rodríguez condujo y pasó para José Paradela y el volante argentino sacó un disparo cruzado para poner el 1-0 momentáneo.

Después, el empate llegó por obra de Alexis Vega. Tiro libre, donde la defensa celeste se abrió y el capitán del Toluca hizo el 1-1 parcial.

Un segundo tiempo donde Cruz Azul se coronó

Para el segundo tiempo, Cruz Azul fue diferente. Controló aún más la pelota, Charly fue clave, Paradela y Palavecino volaron, y con ello, llegaron los otros goles.

Charly anotó el segundo de La Máquina, tras una buena pared con Paredela y en el mano a mano, definió de buena manera. Y para finiquitar el partido, el ‘20’ celeste cobró de buena un tiro libre, con colaboración de Luis García y así puso el 3-1 definitivo.

El cuarto título de Campeón de Campeones para Cruz Azul

Con este triunfo, el Cruz Azul llegó a cuatro títulos de Campeón de Campeones. El primero fue en la temporada 1968-69 (otorgado automáticamente al ganar la Liga y la Copa en el mismo año, convirtiéndose en Campeonísimo).

El segundo llegó en 1973-74 tras vencer 2-1 al Atlético Español y el tercero en la temporada 2020-21 cuando derrotó 2-1 al León en Los Ángeles.