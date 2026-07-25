Gero Arias derrota a Viruzz en La Velada del Año VI y reta a Jake Paul

La Velada del Año VI vivió uno de los combates más esperados de su cartelera con el enfrentamiento entre el argentino Gero Arias y el español Viruzz. La pelea reunió a dos de los participantes con mayor preparación dentro del evento organizado por Ibai Llanos y fue considerada una de las de mayor nivel técnico de la noche.

Viruzz llegó como el competidor con más experiencia en la historia de La Velada. El español disputó su quinto combate dentro del evento, luego de caer ante Míster Jagger en la primera edición y vencer posteriormente a Momo, Shelao y Tomás Mazza.

En esta ocasión, sin embargo, encontró su segunda derrota en el evento, ahora frente al argentino Gero Arias, quien dominó el combate de principio a fin.

Gero Arias domina a Viruzz y gana por decisión unánime

El enfrentamiento fue el primero de la noche autorizado por la organización para disputarse sin careta, una excepción concedida por la experiencia que ambos participantes habían adquirido en este tipo de combates.

Desde el inicio de la pelea, Gero Arias marcó diferencias. Apenas en los primeros instantes del combate, el réferi Salvador Salva realizó una indicación verbal sin detener las acciones. En la reanudación inmediata, el argentino aprovechó el momento para conectar un golpe de izquierda que envió a Viruzz a la lona y cambió el rumbo del enfrentamiento.

El español logró reincorporarse y continuar, pero el primer asalto quedó claramente del lado del representante argentino, que mostró mayor precisión y mejores tiempos para conectar.

Durante el segundo episodio, Arias mantuvo el control del combate. Viruzz buscó responder con mayor volumen de golpes, aunque la diferencia en las tarjetas comenzaba a obligarlo a buscar un nocaut para cambiar el resultado.

En el tercer y último round, el español mantuvo la iniciativa y no dejó de avanzar, pero Gero Arias respondió con golpes más claros y efectivos. Conforme avanzó el asalto, Viruzz comenzó a recibir castigo sin encontrar una respuesta que pudiera modificar el desarrollo de la pelea.

Al finalizar los tres rounds, los cinco jueces coincidieron en otorgarle la victoria al argentino por decisión unánime.

Con ese resultado, Gero Arias se convirtió en el primer representante de Argentina en ganar un combate durante esta edición de La Velada del Año VI.

Gero Arias lanza un reto a Jake Paul

Después de recibir el cinturón de ganador, Gero Arias fue claro sobre su siguiente objetivo dentro del boxeo.

El creador de contenido argentino sorprendió al señalar que le gustaría enfrentar al estadunidense Jake Paul, uno de los nombres más conocidos del boxeo entre creadores de contenido y celebridades.

Meses antes, durante la presentación oficial de La Velada del Año VI, Arias había expresado que uno de sus principales objetivos deportivos era intentar llegar a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, tras imponerse a Viruzz, el argentino centró su discurso en la posibilidad de enfrentar a Jake Paul como su siguiente gran reto sobre el ring.