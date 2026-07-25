Edu Aguirre derrota a Gastón Edul en el España vs. Argentina de La Velada del Año VI

Uno de los combates con mayor expectativa de La Velada del Año VI enfrentó a los periodistas deportivos Edu Aguirre y Gastón Edul. El duelo reunió sobre el ring a dos de los rostros más reconocidos de la cobertura futbolística en habla hispana y añadió un ingrediente extra por la histórica rivalidad entre España y Argentina.

El enfrentamiento también estuvo marcado por la cercanía de ambos con dos de las principales figuras del futbol mundial. Edu Aguirre es amigo de Cristiano Ronaldo, mientras que Gastón Edul sigue de cerca a la Selección de Argentina y mantiene una relación cercana con Lionel Messi por su cobertura de la Albiceleste.

Antes del inicio del combate, la transmisión mostró un video en el que Cristiano Ronaldo observaba a Edul mientras realizaba ejercicios de sombra durante su preparación. Ya en el recinto, el público recibió con una fuerte ovación al representante español y desde las tribunas comenzaron a escucharse los cánticos de "campeones del mundo".

Edu Aguirre se impone por decisión dividida

Después de tres rounds muy disputados, Edu Aguirre se llevó la victoria por decisión dividida.

Cuatro de los cinco jueces otorgaron el triunfo al español. Los representantes de Colombia, España, México y Montenegro coincidieron en darle la pelea, mientras que el juez argentino vio ganador a Gastón Edul.

El primer asalto comenzó con mucha intensidad. Ambos participantes buscaron imponer condiciones desde los primeros segundos y lograron conectar golpes de consideración. Aguirre mostró un ligero dominio, aunque el réferi Salvador Salva tuvo que intervenir en varias ocasiones para separar los constantes amarres.

En el segundo episodio, el español conectó uno de los golpes más sólidos de la pelea sobre la cabeza de Edul. El argentino respondió con una ofensiva propia y logró equilibrar el intercambio. Durante ese round, el combate también se detuvo para que Aguirre volviera a colocarse el protector bucal, además de que el árbitro volvió a intervenir repetidamente para romper los abrazos entre ambos.

El tercer y último asalto reflejó el desgaste físico de los dos contendientes. Edul salió decidido a presionar y consiguió conectar varios golpes importantes, mientras que Aguirre tuvo algunos inconvenientes con su careta. Ninguno logró controlar por completo la distancia y el cierre volvió a estar marcado por los amarres y las pausas ordenadas por el réferi.

Tras escuchar el veredicto, Edu Aguirre celebró la victoria con el tradicional festejo del "Siu", característico de Cristiano Ronaldo.

Edul pidió revancha y Aguirre respondió con un mensaje de respeto

Después del combate, Gastón Edul agradeció el apoyo recibido, recordó que parte de su preparación coincidió con la cobertura de la Copa del Mundo en Estados Unidos y propuso una revancha para la próxima edición de La Velada del Año.

Un orgullo estar acá en nombre de Argentina. Quiero revancha con Edu Aguirre el próximo año sin que yo esté dos meses de viaje y con preparación equitativa. Las Malvinas siempre son argentinas. Y Leo Messi, nuestro placer y disfrute es que juegues en la selección sin importar si ganas o pierdes. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón. Vamos Argentina y vamos Sudamérica.

Por su parte, Edu Aguirre agradeció el respaldo de su familia, de Giorgina Rodríguez y de Cristiano Ronaldo. Además, dedicó unas palabras a las víctimas de los incendios registrados en Madrid y evitó pronunciarse sobre la propuesta de revancha.

Gracias a todos por un proceso demoledor, pero espectacular. Gracias a toda mi gente. Gracias a mi amiga Giorgina y gracias al mejor jugador de la historia, le pese a quien le pese, gracias Cristiano Ronaldo. Gracias a mis papás y a mis hijos. A toda Argentina le digo una cosa: esto es solo rivalidad, es deporte. ¡Viva Argentina y viva España!

Más de 7 millones de personas vieron el combate entre Edul y Aguirre

La audiencia de La Velada del Año alcanzó un pico momentáneo durante el combate entre Gastón Edul y Edu Aguirre. Más de 7.3 millones de personas siguieron la pelea en directo.

Cabe aclarar que esa cifra corresponde a dispositivos conectados de manera simultánea, por lo que una misma transmisión pudo haber sido seguida por más de una persona.

Además, durante la narración de Ibai Llanos y su equipo se comentó la expectativa por la posibilidad de que Cristiano Ronaldo sintonizara el combate.