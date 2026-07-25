TheGrefg gana a IlloJuan por decisión dividida en la pelea estelar de La Velada del Año VI

TheGrefg volvió a protagonizar la pelea estelar de La Velada del Año por segundo año consecutivo. El creador de contenido español regresó al evento organizado por Ibai Llanos después de imponerse a Westcol en la edición anterior y, en esta ocasión, derrotó a IlloJuan por decisión dividida para cerrar la sexta edición.

Del otro lado del ring estuvo IlloJuan, quien hizo su debut como participante en el evento de boxeo. A pesar de la diferencia de experiencia entre ambos, el ambiente dentro del Estadio La Cartuja estuvo claramente del lado del debutante, que recibió el respaldo constante del público durante toda la pelea.

TheGrefg llegaba como favorito gracias a la preparación acumulada tras su participación del año anterior y a su experiencia deportiva, aunque IlloJuan respondió con un combate competitivo que obligó a los jueces a definir al ganador mediante las tarjetas.

TheGrefg impone su experiencia y se queda con la pelea estelar

El primer asalto fue el más equilibrado de la noche. IlloJuan tomó la iniciativa desde los primeros segundos y fue quien más buscó el intercambio de golpes, mientras que TheGrefg apostó por administrar el ritmo del combate y responder con impactos de mayor potencia cuando encontró los espacios.

En el segundo asalto comenzaron a aparecer con mayor claridad las diferencias. TheGrefg incrementó el volumen de golpes efectivos y mostró la experiencia adquirida en su anterior participación, administrando el desgaste físico y eligiendo mejor los momentos para atacar.

IlloJuan mantuvo la presión e intentó reducir la distancia, pero encontró dificultades para conectar con la misma claridad que su rival.

El tercer y último episodio fue el de mayor intensidad. Ambos participantes aumentaron el ritmo y buscaron terminar el combate dejando una mejor impresión en las tarjetas. Sin embargo, TheGrefg volvió a conectar los golpes de mayor contundencia, un factor que terminó inclinando la balanza a su favor.

Tras completarse los tres rounds, cuatro de los cinco jueces otorgaron la victoria a TheGrefg por decisión dividida. Únicamente el juez de nacionalidad colombiana vio ganador a IlloJuan.

Al finalizar la pelea, IlloJuan agradeció el respaldo recibido por parte del público en el Estadio La Cartuja y reconoció el trabajo realizado por su equipo durante toda la preparación para su debut en La Velada del Año.

Por su parte, TheGrefg dio las gracias a quienes lo apoyaron durante el proceso y reconoció que la experiencia obtenida en la edición anterior fue un factor importante para afrontar el combate. También destacó la preparación mostrada por IlloJuan en su primera participación dentro del evento.

La pelea estelar no fue la de mayor audiencia de la noche

Aunque cerró la cartelera de La Velada del Año VI, el combate entre TheGrefg e IlloJuan no fue el momento con mayor número de espectadores en simultáneo.

La pelea estelar se mantuvo por debajo de los siete millones de dispositivos conectados, una cifra inferior al pico alcanzado durante el enfrentamiento entre la mexicana Samy Rivers y la española RoRo, combate que se acercó a los ocho millones de espectadores en simultáneo.

Para esta edición existía expectativa por superar los registros de años anteriores, ya que, por primera vez, La Velada del Año se transmitió de manera simultánea a través de Twitch, YouTube y TikTok, luego de que las cinco ediciones previas se emitieran exclusivamente en Twitch.