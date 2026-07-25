Samy Rivers cae ante RoRo por decisión unánime en su tercer combate de La Velada del Año

Samy Rivers volvió a subir al ring de La Velada del Año en busca de su segunda victoria dentro del evento organizado por Ibai Llanos. La creadora de contenido mexicana enfrentó a la española RoRo en uno de los combates con mayor expectativa de la sexta edición, aunque terminó perdiendo por decisión unánime tras los tres rounds.

Con esta pelea, Rivers disputó su tercer combate en la historia de La Velada. Su primera aparición fue en la tercera edición, cuando tenía programado un enfrentamiento contra la española Marina Rivers. Sin embargo, días antes del evento, Amouranth se retiró de su combate ante Mayichi, lo que provocó una modificación de última hora en la cartelera.

En aquella ocasión, Samy Rivers perdió por una decisión de los jueces que generó polémica entre la comunidad del evento. Horas más tarde regresó al ring para enfrentar a Mayichi, rival a la que derrotó en una pelea organizada durante la misma semana, convirtiéndose en una de las protagonistas de aquella edición.

Para La Velada del Año VI, la mexicana buscaba volver a la senda del triunfo frente a una RoRo que disputó su segunda participación consecutiva, luego de caer ante Abby en la edición anterior.

RoRo se lleva la victoria tras un combate muy parejo

La pelea comenzó rodeada de polémica. De acuerdo con una publicación de Ari Gameplays en redes sociales, el equipo de RoRo solicitó un segundo pesaje el mismo día del combate.

Según explicó la creadora mexicana, Samy Rivers había registrado un peso dos kilogramos por debajo del límite durante el pesaje oficial, por lo que la organización decidió que no era necesario volver a pasar por la báscula. A pesar de ello, el equipo de la española pidió que se realizara una nueva revisión antes de subir al ring, en la que la mexicana volvió a marcar un peso inferior al máximo permitido.

Ya sobre el cuadrilátero, el primer asalto inició con mucha intensidad y constantes intercambios. Samy Rivers logró controlar la distancia durante varios pasajes del round y conectó algunos de los golpes más claros del episodio en una pelea que se mantuvo muy equilibrada.

El segundo round conservó el mismo ritmo. Ambas participantes mantuvieron una propuesta ofensiva y buscaron imponer condiciones. Durante ese episodio, RoRo conectó un golpe ilegal en la nuca de la mexicana, aunque el combate continuó.

En el tercer asalto, Rivers volvió a apostar por mantener la distancia y atacar en momentos puntuales. En el cierre de la pelea conectó varios golpes consecutivos y mostró un buen estado físico para terminar el combate con intensidad.

A pesar de esos momentos favorables para la representante mexicana, los cinco jueces entregaron tarjetas en favor de RoRo, incluido el juez de nacionalidad mexicana, por lo que la española obtuvo la victoria por decisión unánime.

Samy Rivers reconoce el triunfo de RoRo

Después del combate, Samy Rivers agradeció el respaldo de su comunidad y de su equipo de trabajo. Aunque aceptó el resultado, dejó claro que el momento de celebración pertenecía a su rival.

Estoy contenta y me voy con mi consciencia tranquila. Hice lo que pude con las circunstancias. Me atreví, me subí y me voy muy contenta porque lo di absolutamente todo.

Por su parte, RoRo celebró su primera victoria en La Velada del Año y agradeció el apoyo recibido durante su preparación.

Gracias por confiar en mí porque hay veces que yo no lo hago. Los quiero muchísimo. Muchísimas gracias.

El combate también mantuvo el alto interés de la audiencia. La pelea entre Samy Rivers y RoRo superó los 7.6 millones de dispositivos conectados en simultáneo y, durante algunos momentos, estuvo cerca de alcanzar los ocho millones de espectadores.