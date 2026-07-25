VIDEO: ¡Kerry Wood volvió a hacer magia en Wrigley!

Casi tres décadas después de firmar una de las actuaciones más dominantes en la historia de las Grandes Ligas, Kerry Wood volvió a hacer sonreír a los aficionados en Wrigley Field. Esta vez no necesitó recetar 20 ponches para quedarse con los reflectores; le bastó un lanzamiento que desafió toda lógica.

El histórico exlanzador de los Cachorros de Chicago participó este sábado en el espectáculo de los Savannah Bananas, equipo que ha revolucionado el entretenimiento en el beisbol con su peculiar estilo de juego, y regaló uno de los momentos más comentados de la noche.

Con las bases llenas y dos outs en la sexta entrada, Wood tomó la pelota y se preparó para lanzar como si se tratara de cualquier pitcheo. Levantó la pierna, realizó toda su mecánica habitual y parecía listo para soltar una recta rumbo al plato.

Sin embargo, el balón nunca salió de su mano durante el movimiento.

En realidad, ya había enviado discretamente la pelota hacia el receptor con un lanzamiento por detrás de la espalda, ejecutado con tal naturalidad que engañó por completo al bateador, al público e incluso a quienes seguían la transmisión por televisión.

La pelota cruzó lentamente la zona de strike mientras el bateador permanecía inmóvil, completamente desconcertado por lo que acababa de ocurrir. La escena fue tan llamativa que incluso la cámara colocada sobre el umpire permitió apreciar con claridad el sorprendente lanzamiento.

El fenómeno que revoluciona el beisbol

Los Savannah Bananas son un equipo de exhibición que ha transformado la manera de presentar el beisbol. Bajo un formato conocido como Banana Ball, combinan jugadas espectaculares, música, baile, interacción constante con los aficionados y reglas poco convencionales para convertir cada partido en un espectáculo.

Su propuesta ha llenado estadios en distintas ciudades de Estados Unidos y ha convertido a sus jugadores e invitados especiales en protagonistas de algunos de los momentos virales más populares del deporte.

El escenario donde nació una leyenda

El momento tuvo un significado especial porque ocurrió precisamente en el estadio donde Kerry Wood construyó una de las actuaciones más recordadas en la historia del beisbol.

El 6 de mayo de 1998, cuando apenas era un novato de 20 años, el derecho igualó el récord de 20 ponches en un juego de nueve entradas frente a los Astros de Houston, una exhibición considerada por muchos como una de las mejores aperturas individuales de todos los tiempos.

Aquella temporada conquistó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional y posteriormente desarrolló una carrera de 14 temporadas en las Grandes Ligas, en la que también fue convocado en dos ocasiones al Juego de Estrellas y registró una efectividad de 3.67.

Aunque se retiró al finalizar la campaña de 2012, Wood demostró que todavía conserva el toque especial que lo convirtió en uno de los lanzadores más queridos por la afición de Chicago.

Los Savannah Bananas volvieron a cumplir con su promesa de convertir un partido de beisbol en un espectáculo, pero la gran ovación de la noche fue para un hombre que, cada vez que pisa el montículo de Wrigley Field, parece encontrar la manera de regalar un momento inolvidable. Esta vez no fue con una recta explosiva ni con una curva imposible, sino con un lanzamiento digno de un ilusionista que volvió a confirmar que, en ese estadio, Kerry Wood sigue teniendo magia.