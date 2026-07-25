¡México es campeón! La Sub-15 femenil conquista el NFL Flag Championship

La selección mexicana femenil Sub-15 conquistó el NFL Flag Championship después de derrotar 20-7 a Panamá en la gran final del torneo organizado por la National Football League (NFL), disputado este fin de semana en Westfield, Indiana. El representativo nacional completó una actuación sólida para quedarse con el campeonato frente a otra selección latinoamericana.

El certamen reunió a representativos juveniles de distintos países con el objetivo de impulsar el crecimiento del flag football a nivel internacional. México fue avanzando ronda tras ronda hasta instalarse en el partido por el título, donde volvió a mostrar un juego ordenado y efectivo para levantar el trofeo.

Desde el primer snap, el conjunto mexicano tomó el control del encuentro. La ofensiva encontró espacios para mover el ovoide con consistencia y aprovechó sus oportunidades, mientras que la defensiva limitó constantemente a Panamá, impidiendo que pudiera desarrollar su ataque.

El 20-7 final reflejó lo ocurrido sobre el terreno de juego. México dominó en ambos lados del balón y manejó el ritmo del partido para asegurar el campeonato.

La gran figura de la final fue Debanhi Yazmín Sifuentes Acevedo, quien firmó una actuación sobresaliente tanto a la ofensiva como a la defensiva.

La mexicana anotó tres touchdowns, convirtiéndose en la principal arma del ataque nacional, y además consiguió dos intercepciones que frenaron cualquier intento de reacción por parte del conjunto canalero.

Su actuación se completó con 129 yardas totales, combinando jugadas por recepción, acarreo y pase, cifras que le valieron el reconocimiento como la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la final.

Debanhi brilló en el partido por el título

La actuación de Debanhi Yazmín Sifuentes Acevedo terminó por marcar la diferencia en el duelo por el campeonato. La jugadora mexicana apareció en los momentos importantes y respondió cada vez que el equipo necesitó una jugada grande.

Sus tres anotaciones permitieron que México tomara distancia en el marcador, mientras que sus dos intercepciones apagaron las aspiraciones de una selección panameña que nunca encontró la forma de regresar al partido.

El premio a la MVP fue el reconocimiento a una actuación completa, liderando tanto el ataque como la defensiva de una selección mexicana que mostró equilibrio durante toda la competencia.

Una disciplina con la mirada en Los Ángeles 2028

El campeonato también refleja el crecimiento que continúa teniendo el flag football en México, justo cuando la disciplina vive uno de los momentos más importantes de su desarrollo internacional.

Con su incorporación al programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el flag football tendrá por primera vez presencia olímpica, lo que ha impulsado todavía más el desarrollo de jugadores y selecciones en distintos países.

En ese contexto, competencias como el NFL Flag Championship representan una plataforma para que las nuevas generaciones sumen experiencia internacional y continúen elevando el nivel del deporte.