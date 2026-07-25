Frentes Políticos / 25 de julio de 2026

1.Percepción. La seguridad se refleja en lo que vive y percibe la ciudadanía. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la percepción de inseguridad bajó de 63.8% en diciembre de 2025 a 59.8% en junio de 2026, de acuerdo con la ENSU del Inegi. Para la mandataria, el dato confirma que la Estrategia Nacional de Seguridad comienza a reflejarse en la vida cotidiana y que la población reconoce una tendencia a la baja en los delitos. Más allá de las cifras, el desafío será consolidar esa confianza con resultados permanentes y mantener el descenso en los indicadores de violencia. Difícil encomienda, pero sí se puede.

2. Tejido social. Mientras otros reaccionan cuando la violencia ya estalló, Rosa Icela Rodríguez insiste en atender sus causas. En Morelos, territorio perdido para la gobernadora Margarita González Saravia, la estrategia suma 275 Jornadas por la Paz, mil 40 acuerdos de seguridad y la participación de más de 86 mil personas, principalmente jóvenes. A ello se agregan comités comunitarios, recuperación de espacios públicos, desarme voluntario y nuevos bachilleratos y centros comunitarios. Fortalecer el tejido social para prevenir el delito. Los resultados de fondo deberán medirse con el tiempo, pero la federación sí tiene soluciones.

3. Minado. El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta, pero la justicia también debe ajustarse a la ley. Un juez determinó sustituir la prisión domiciliaria del exprocurador Jesús Murillo Karam por vigilancia electrónica, al considerar que su estado de salud requiere atención médica permanente. La decisión no cancela el proceso ni elimina las acusaciones; simplemente modifica la medida cautelar. En un expediente tan sensible, cada resolución será examinada con lupa. Lo importante es que el juicio a Murillo Karam continúe y que la verdad y las responsabilidades se definan en los tribunales. Y que la justicia sea pareja.

4. Descaro. En Atizapán de Zaragoza hay una nueva modalidad de atención ciudadana: si un bache destroza la suspensión de su automóvil, la respuesta oficial es “demándenos”. Pedro Rodríguez Villegas convirtió los hoyos en política pública y los tribunales en ventanilla de servicios. Las calles se reparan cuatro veces, vuelven a romperse cinco y lo único que resiste es la indiferencia municipal. Al paso que van, el Ayuntamiento debería colocar señales preventivas: “Precaución, aquí se dañan vehículos... y también la paciencia”. La prepotencia de los funcionarios tiene un límite. Se llama voto.

5. Tarde otra vez. La detención de una presunta responsable no puede convertirse en el punto final del caso Dafne Zapata. La fiscalía de Tamaulipas envía un mensaje correcto al mantener abiertas las investigaciones contra directivos, propietarios y cualquier otra persona cuya acción u omisión haya contribuido a la muerte de la menor. Cuando una niña fallece dentro de una institución la responsabilidad no se agota en un solo nombre. La justicia, que otra vez llegó a destiempo, exige reconstruir toda la cadena de decisiones y omisiones. Sólo una investigación exhaustiva evitará que este caso se repita. El grito es de justicia.