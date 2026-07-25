Joel Huiqui, segundo título con Cruz Azul en 10 partidos 

Cruz Azul se impuso con contundencia a los Diablos Rojos del Toluca en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, y se alzó con el título de Campeón de Campeones.

La Máquina Celeste mostró un futbol sólido, ofensivo y bien estructurado que no dejó margen de duda, controlando las acciones desde el primer minuto y sellando una victoria merecida que confirma su dominio reciente en el futbol mexicano.

Con este triunfo, los cementeros no solo suman un nuevo trofeo a sus vitrinas, sino que cierran de manera brillante el ciclo del semestre y proyectan un camino ambicioso hacía más títulos.

Cruz Azul vence al Toluca y se corona en el Campeón de Campeones MEXSPORT

Joel Huiqui, el entrenador perfecto para Cruz Azul

Joel Huiqui alcanzó su segundo campeonato al frente del primer equipo de Cruz Azul en tan solo diez partidos oficiales.

El estratega mexicano asumió el banquillo de forma interina en la recta final del Clausura 2026 y, con un rendimiento impecable, guió a La Máquina hasta la décima corona de liga tras superar a Atlas, Chivas y Pumas en la Liguilla.

En apenas siete encuentros logró el título de liga, y con los partidos disputados en el arranque del Apertura 2026 más esta final ante Toluca, completó la decena de compromisos.

Su invicto se mantiene intacto: victorias contundentes, remontadas y un estilo de juego que ha transformado por completo al plantel celeste.

Huiqui no solo cumplió el sueño de levantar un título con el club de su vida, sino que ya suma dos en un lapso mínimo de partidos.

La confianza de la directiva de Cruz Azul en Huiqui ha sido clave

Pese a su relativa juventud y a la falta de una larga trayectoria como entrenador de primer equipo, Joel Huiqui recibió la plena confianza de la directiva de Cruz Azul.

Tras el éxito en el Clausura, el presidente Víctor Velázquez y el consejo de administración le otorgaron el cargo de manera definitiva, apostando por su conocimiento del club, su liderazgo y la respuesta inmediata del plantel.

Hoy, ese respaldo se ve plenamente justificado. En el banquillo celeste, Huiqui ha demostrado lectura táctica, capacidad para motivar al grupo y una toma de decisiones certera que ha convertido a Cruz Azul en un equipo sólido, competitivo y ganador.