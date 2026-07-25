Natalia MX se suma a las ganadoras mexicanas de La Velada del Año tras vencer a Clersss

México volvió a subir a lo más alto del ring en La Velada del Año. La creadora de contenido regiomontana Natalia MX derrotó por decisión unánime a la española Clersss en la segunda pelea de la sexta edición del evento organizado por Ibai Llanos, con lo que se convirtió en una nueva representante mexicana que consigue una victoria en esta cartelera de exhibición.

La participación de creadoras de contenido mexicanas se ha convertido en una constante dentro de La Velada del Año y, hasta el momento, todas han conseguido al menos un triunfo en el evento.

El antecedente comenzó en la segunda edición, cuando Ari Gameplays derrotó a Paracetamor. Un año después, Samy Rivers disputó dos combates en la misma función: cayó en una decisión polémica frente a Marina Rivers en la pelea originalmente programada y posteriormente venció a Mayichi, enfrentamiento que se organizó durante la semana del evento tras la baja de Amouranth.

En la cuarta edición, Alana Flores y Ama Blitz formaron una dupla para imponerse con claridad a Nisaxter y Zeling. Un año más tarde, Alana volvió a competir de manera individual y derrotó a la española Ari Geli.

Ahora, Natalia MX se sumó a esa lista con una actuación dominante frente a Clersss.

Natalia MX domina los tres rounds y se lleva la victoria

Desde el primer asalto, la representante mexicana mostró mayor movilidad y encontró los espacios para conectar los golpes más claros del combate.

En el segundo episodio mantuvo la iniciativa y presionó desde los primeros segundos. Durante ese tramo, Clersss recurrió en varias ocasiones al clinch para frenar el ritmo de la pelea y recuperar aire, lo que provocó que el cierre del asalto tuviera menos intercambios.

La tendencia se mantuvo en el tercer round. Natalia MX volvió a tomar la ofensiva y terminó de inclinar el combate a su favor. En ese episodio, el réferi italiano llamó la atención a ambas participantes para evitar choques de cabeza.

Al concluir los tres rounds, los cinco jueces coincidieron en otorgarle la victoria a la mexicana por decisión unánime, reflejando la superioridad que mostró durante toda la pelea.

Con este resultado, Natalia MX se une a Ari Gameplays, Samy Rivers, Alana Flores y Ama Blitz como creadoras de contenido mexicanas que han conseguido una victoria en La Velada del Año.

Tras el combate, Clersss tomó el resultado con humor y aseguró sentirse satisfecha por la experiencia.

Para mí esta experiencia ya era una locura. Quería disfrutar y me la he pasado genial. Seguiré con el claqué porque veo que el boxeo no. Gracias a la gente que me apoya. Seguiremos con la vida, a veces se gana y a veces se pierde.

Natalia MX también destacó la oportunidad de formar parte del evento y reconoció el trabajo realizado por su rival durante la preparación.

Muy contenta y agradecida por la oportunidad. Se vive algo muy bonito, nunca había tenido la oportunidad de ser parte de algo tan grande. Gracias a Clersss por su dedicación, sé que tuvo un cambio físico impresionante y se lo admiro mucho.

La audiencia se mantiene por encima de los cinco millones

El segundo combate de la noche mantuvo el interés del público que siguió el inicio de La Velada del Año VI.

La pelea entre Natalia MX y Clersss conservó una audiencia superior a los cinco millones de espectadores en simultáneo y se acercó a los seis millones durante su desarrollo, manteniendo el ritmo de la transmisión en los primeros enfrentamientos de la cartelera.