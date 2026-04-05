Así va tabla de goleo de la Liga MX tras tanto de Joao Pedro (Jornada 13)

La batalla por ser líder de goleo se volvió a encender. Joao Pedro no aflojó el ritmo tras la Fecha FIFA y este sábado 4 de abril de 2026 se hizo presente en el marcador, con lo que tomó delantera sobre el mexicano Armando ‘La Hormiga’ González.

Joao Pedro concretó un contragolpe del Atlético de San Luis para empatar 1-1 el marcador en el minuto 47 ante Monterrey, con lo que sumó su gol número 11 en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Joao Pedro llegó a 11 goles Mexsport

David Rodríguez sentenció la remontada de 1-2, con su tanto al 90+8’, con los que el Atlético de San Luis se embolsó los tres puntos para llegar a 14 unidades.

Armando ‘La Hormiga’ González tendrá la oportunidad de empatar o superar a Joao Pedro, cuando este domingo las Chivas reciban a Pumas en el cierre de la jornada 13. El delantero rojiblanco viene de ver acción con la Selección Mexicana, en los duelos contra Bélgica y Portugal.

ASÍ VA LA TABLA DE GOLEO DE LA LIGA MX TRAS EL TANTO DE JOAO PEDRO (JORNADA 13)

Joao Pedro Geraldino – 11 goles. Armando ‘La Hormiga’ González – 10 goles. Joao Paulo Dias – 6 goles. Diber Cambindo – 6 goles. Kevin Castañeda – 6 goles. José Antonio Paradela – 5 goles. Salomón Rondón – 5 goles. Olavio Vieira Dos Santos Junior – 5 goles. Arturo González – 5 goles. Javier Ezequiel Ruiz – 5 goles.

Diber Cambindo también se hizo presente en el marcador en la jornada 13, al trazar la victoria del León por 2-0 sobre Atlas.

De igual forma, Kevin Castañeda le dio el triunfo a Xolos con su gol ante Tigres.