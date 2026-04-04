¡Vaya golecito! El portero se lució con lo que hizo

Vaya golecito que se vio en el futbol de Turquía tras la Fecha FIFA. El portero Andreas Gianniotis se lució con lo que hizo, casi de portería a portería, pero también contó con la colaboración de su contraparte que no midió bien el esférico.

El portero del Kasimpasa hizo el 2-0. La jugada se originó cuando un compañero le retrasó el balón, el arquero rebasó la media luna y mandó un derechazo que picó en el área rival, mientras el cancerbero del Kayserispor le seguía los pasos, pero no pudo medir bien el bote, por lo que el esférico rebasó la línea final.

El portero del Kayserispor no pudo creer que le hayan encajado ese golecito y volteaba a ver incrédulo hacia varios costados.

Por el otro lado, Gianniotis era apapachado por sus compañeros por lo que había hecho. Incluso, salieron de la banca para festejarle en el duelo de la jornada 28 de la Superliga de Turquía.

Adrian Benedyczak hizo el 1-0 al minuto 10, mientras que el segundo golecito del portero cayó al 66’. Con los tres puntos en la bolsa, el Kasimpasa llegó a 27 unidades y escaló a la posición 17, mientras que el Kayserispor se quedó en 23 puntos para ser 16 y estar en zona de descenso.