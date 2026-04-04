‘No supe resolverlo’, admitió Nico Sánchez tras caída de Monterrey

El técnico Nicolás Sánchez asumió la culpa por la caída que sufrió el Monterrey por 1-2 ante San Luis en duelo de la jornada 13 del Clausura 2026. El estratega admitió que están golpeados y que no supo cómo resolver la salida de Joe Rodríguez tras la lesión que sufrió. Los Rayados suman cuatro partidos sin conocer la victoria en Liga MX (3 derrotas y 1 empate).

“Estamos golpeados, evidentemente. A diferencia de los últimos partidos, donde más allá del resultado quedaba algo positivo por rescatar, hoy se hace difícil en un análisis rápido encontrar algo así… El partido cambia con la salida de ‘Corcho’. No es excusa, pero el equipo se sentía cómodo hasta ese momento, claramente no supe cómo resolverlo para contrarrestar una ausencia tan importante”, declaró Nico Sánchez en conferencia de prensa.

Nico Sánchez admitió que es difícil sacar buenas conclusiones Mexsport

El Monterrey tiene una plantilla valorada en 64.7 millones de euros. En cambio, el Atlético de San Luis tiene un valor de 38.75 mde. Para el técnico, la jerarquía de futbolistas no les hace ganar partidos.

“Tenemos jugadores de jerarquía y solo con la jerarquía no se ganan partidos. El trabajo es mío, el desafío es mío de poder enlazar bien cada fase del juego para poder hacerlo mejor, entendiendo que hay jugadores que pueden marcar la diferencia”, señaló Nico Sánchez.

No solo con jerarquía se ganan partidos, dijo Nico Sánchez Mexsport

Monterrey se estancó en 14 unidades para estar ubicado en el lugar 13 de la Tabla General del Clausura 2026 de la Liga MX.

En la jornada 14, los Rayados visitarán al Atlas el próximo sábado 11 de abril.