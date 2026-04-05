Al inicio de temporada de MLB, Pagés revoluciona a Dodgers; luce en Washington

Andy Pagés llegó a la serie en el Nationals Park como el mejor bateador de los Dodgers, y su tórrida racha al bat continuó durante la victoria del sábado por 10-5. Pagés conectó su segundo jonrón en dos días, esta vez un tablazo de tres carreras contra el relevista Brad Lord en la quinta entrada.

Al inicio del partido, Pagés conectó un sencillo, se robó la segunda base y anotó con un sencillo productor de Alex Call en la tercera entrada. El jugador de 25 años ha conectado múltiples hits en cinco juegos consecutivos, superando ya su récord personal de tres (logrado dos veces en 2025).

Pagés y su impresionante promedio de bateo

En ocho juegos en lo que va de la temporada de Grandes Ligas, Pagés batea para un impresionante .500 (de 30-15) con un OPS de 1.349. Cabe destacar que solo se ha ponchado cuatro veces y ha fallado solo 10 swings, cinco menos que su total de hits.

No es común tener más hits que swings abanicados en una temporada completa. Catorce jugadores lograron esta hazaña el año pasado, pero ninguno de ellos de los Dodgers. El último Dodger en hacerlo fue Mookie Betts, en 2024 (130 hits, 123 swings fallidos).

El tiempo dirá si Pagés puede mantener este nivel durante toda la temporada. Pero incluso reducir los ponches es una señal de progreso para el jardinero cubano, que se ubicó en el 48 con una tasa de ponches del 21.6% el año pasado.

Foto: AFP.

Los Piratas consiguen su cuarta victoria consecutiva

Los Piratas no contaron con un jonrón espectacular ni un extrabase decisivo durante gran parte del juego. Tampoco tuvieron una buena actuación del lanzador ni un salvamento crucial del bullpen.

Pero no importó. Los Piratas encontraron la manera de ganar incluso cuando sus bates no respondían. Algo que probablemente no habrían podido decir en muchos años anteriores.

El jugador de cuadro de los Piratas, Nick Yorke, impulsó a Bryan Reynolds con un doble remolcador en la parte baja de la novena entrada para derrotar a los Orioles por 3-2 el sábado por la tarde en el PNC Park.

Con una desventaja de 2-1 en la entrada anterior, el bateador emergente Jake Mangum inició la remontada con un rodado débil hacia el lado derecho del cuadro interior. El relevista de los Orioles, Anthony Núñez, no pudo atrapar la pelota, y Yorke corrió desde tercera para anotar la carrera del empate.

Sencillamente, la parte baja de la alineación de Pittsburgh estaba lista para anotar. Los Piratas habían dejado nueve corredores en base en las siete entradas anteriores.

*mcam