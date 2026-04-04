Xelhua se impuso a Solar; resultados del 83 aniversario de la Arena Coliseo

Hace unos días se repartieron elogios, pero este sábado llegó la hora de la verdad. En la lucha clásica entre generaciones, Xelhua se impuso a Solar cuando faltaba menos de un minuto para que se terminara el ‘Match Relámpago’ durante la función del 83 Aniversario de la Arena Coliseo.

El Orgullo de Cholula, Puebla, sentenció la batalla con dos topes al pecho que hicieron recordar a Black Shadow. Enredó al maestro para aplicarle una cruz y después ‘crucificarlo’, con lo que el legendario gladiador se rindió. Solar tuvo el apoyo de la afición.

En la lucha estelar del 83 Aniversario de la Arena Coliseo, El Clon fue el gran ganador. Tras unos lances fuera del ring en el que Místico no pudo recuperarse, Soberano Jr aplicó un “Tornillo”, pero no fue letal. El gladiador de AEW se recuperó para “amarrar” al ‘Lujo de la lucha libre’ y aplicarle un castigo al brazo, para después rendirlo con toque de espaldas.

Tras retener el Campeonato Mundial de Tríos de AEW, Mike Bailey y Kevin Night vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja.

Contra todo pronóstico, Calavera Jr I y Calavera Jr II se proclamaron como nuevos campeones de Parejas de la Arena Coliseo, tras destronar a Villano III Jr e Hijo del Villano III.

Las Amazonas también se hicieron presentes en el cartel. Thunder Rosa, La Jarochita y Garra Negra, se impusieron a Zeuxis, Sanely y Keyra.

Guerrero Maya Jr, El Cobarde y Espanto Jr, sacaron a relucir sus rudezas para llevarse el triunfo sobre El Pantera, Hijo del Pantera y Pantera Jr.

En el inicio de la función, Kemalito y Periquito Sacaryas se impusieron a Chamuel y Tengu.