¿América violó el reglamento? Por esta razón André Jardine realizó seis cambios ante Santos

El América causó confusión en sus seguidores durante el empate 1-1 ante Santos Laguna, juego correspondiente a la J-13 del Clausura 2026 y por el que surgió el temor de perderlo sobre la mesa.

En la desesperación de las Águilas del América por ganar el duelo en la Comarca Lagunera, el técnico André Jardine en total realizó seis sustituciones.

En redes sociales los aficionados cuestionaron los movimientos, cuando el reglamento permite cinco.

Los cambios de América fueron los siguientes: En el primer tiempo ingresó Vinícius Lima (por Érick Sánchez 17’); en el complemento Patricio Salas (Raúl Zúñiga 68’), Alexis Gutiérrez (Raphael Veiga 80’), Jonathan dos Santos (80’), Isaías Violante (80’) y Aarón Mejía (Kevin Álvarez 80’).

Sin embargo, la posibilidad de un cambio extra para el América surgió con la salida de Aldo López (44’), mediocampista de Santos, quien protagonizó un fuerte choque de cabezas con el americanista Miguel Vázquez.

Aunque tardó minutos en salir de cambio, por el ímpetu de seguir jugando ante las Águilas, el futbolista de los Guerreros no pudo continuar y todavía bajo el protocolo de Conmoción Cerebral fue sustituido por Tahiel Jiménez.

Aldo López tuvo que abandonar el Estadio Corona, para su inmediata valoración en un hospital.

En el apartado B. Sustituciones y oportunidades de sustitución del Reglamento de Competencia 2025-2026, hay un señalamiento sobre estos casos, de acuerdo con su Artículo 32: “los Clubes contarán con la posibilidad de realizar una sustitución adicional por conmoción cerebral”.

La regla continúa en el Anexo A, artículo 1 Disposiciones Generales: "Cuando se haga uso de la Sustitución por Conmoción Cerebral, el Club contrario dispondrá automáticamente de la posibilidad de efectuar una sustitución más independientemente del número de sustituciones restantes disponibles en ese momento".

Sin importar que el afectado y suplido bajo el protocolo sea un equipo, el otro bando tiene esa posibilidad. Por esta razón, el técnico André Jardine se valió en el reglamento para realizar seis cambios.