Christian Martinoli y Luis García dieron a conocer su ‘lista final’ de 26 jugadores de la Selección de México para el Mundial 2026, donde el primero le pidió al técnico Javier “El Vasco” Aguirre que se deje de… La FIFA puso como fecha límite el 1 de junio para que el estratega presente su convocatoria final.

El narrador de televisión y el comentarista conformaron su lista de 26 jugadores de México en un nuevo episodio de su podcast “Farsantes con gloria”, con algunas sorpresas.

Dan la ‘lista final’ de México; Martinoli le pide al ‘Vasco’ que se deje de… Captura de pantalla

Lo que llama la atención, es que en esa ‘lista final’ figura Guillermo ‘Memo’ Ochoa y Julián Quiñones, quien marcha segundo en la tabla de goleo de Arabia Saudita, donde ayer Cristiano Ronaldo volvió a las canchas y se despachó con un doblete.

LA ‘LISTA FINAL’ DE MÉXICO DE CRISTIAN MARTINOLI Y LUIS GARCÍA:

- Porteros: Memo Ochoa, Raúl ‘Tala’ Rangel y Carlos Acevedo.

- Defensas: Israel Reyes, Johan Vázquez, César Montes, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, López, Angulo y Mateo Chávez.

- Medios: Edson Álvarez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Rodríguez, Gilberto Mora, Obed Vargas y Orbelín Pineda.

- Delanteros: Julián Quiñones, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, Santiago Gimenez, Raúl Jiménez, Alexis Vega, Armando ‘Hormiga’ González y Germán Berterame.

Luis García consideró que tal vez se pudieron equivocar por un futbolista y Christian Martinoli le soltó un mensajito a ‘El Vasco’: “Déjate de mama…, ya está. Es más, márcale ahorita a ‘El Vasco’, mándale una foto y dile ya está”.

Luis García: “Ledezma no va a ir, pero (Luis) Romo sí podría, el problema es a quién te chin…”, por lo que Martinoli respondió que Angulo.