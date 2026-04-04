León manda sobre el Atlas; los Rojinegros se quedaron con 10

El León mantuvo su dominio sobre el Atlas en casa al ganarle 2-0, con lo que hiló su segunda victoria para llegar a 16 unidades y soñar con estar en la Liguilla. Los Rojinegros no ganan en el estadio de ‘La Fiera’ desde 2017 y en el duelo de la jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, se quedaron con 10 jugadores desde el minuto 38’.

León 1 – 0 Atlas. Contragolpe letal de ‘La Fiera’. Fernando Beltrán abrió la jugada para Iván Moreno por la banda derecha, quien pisó el “acelerador” hasta llegar el área rival, donde sacó una diagonal, Diber Cambindo quedó solo con el movimiento que hizo y remató a placer de pierna derecha para colocar el balón pegado al poste izquierdo al minuto 12.

En 26 minutos, el árbitro Guillermo Pacheco ya había despachado cuatro amonestaciones. Por León, Fernando Beltrán (4) e Iván Moreno (14), mientras que por Atlas: Rodrigo Schlegel (8) y Jorge Rodríguez (26).

El Atlas estuvo a punto de empatar al 30, con un remate de Diego González, pero el arquero Oscar García estuvo atento para mantener su puerta en cero.

Atlas se quedó con 10 jugadores tras una fuerte entrada de Jorge Rodríguez al tobillo izquierdo de ‘Juanpi’ Domínguez al minuto 38. El árbitro central no dudó en sacar la roja directa y se mantuvo firme en su decisión tras los reclamos de los rojinegros.

Jorge Rodríguez se fue expulsado al minuto 38 del León – Toluca Mexsport

Para el segundo tiempo, pasaron 20 minutos de trámite, sin ningún disparo de gol, donde ambas escuadras hicieron varios cambios, cinco de cada lado.

Fue hasta el minuto 72 cuando los ánimos se volvieron a encender. Stiven Barreiro mandó un remate de cabeza que pasó a un costado y tres minutos después, Emilio Rodríguez envió un derechazo que fue desviado por Camilo Vargas.

León hila dos triunfos y llega a 16 unidades en el Clausura 2026 de la Liga MX Mexsport

León 2 - 0 Atlas. En tiempo de compensación (90+2), el León sentenció el partido. Camilo Vargas se precipitó en la salida, por lo Daniel Arcila remató de pierna izquierda para vencerlo y hacer el 2-0 definitivo.

Con su victoria, León llega a 11 triunfos de los últimos 17 partidos ante Atlas en su casa.