Unión Berlín defiende a su entrenadora Marie-Louise Eta ante ataques sexistas 

El Unión Berlín ha marcado un antes y un después en la historia del fútbol europeo al nombrar a Marie-Louise Eta como su entrenadora principal, la primera en la historia dentro de un equipo varonil dentro de las mejores ligas europeas. Sin embargo, la noticia no solo ha generado titulares por su relevancia, sino que también se ha tenido que enfrentar a temas sexistas en redes sociales.

La directiva del Unión Berlín no ha dejado espacio para la ambigüedad. Bajo el lema "la familia del Unión la respalda", el club ha erigido un muro defensivo alrededor de su nueva estratega.

Horst Heldt, director deportivo de la institución, ha sido directo calificando de "vergonzosos" e "insensatos" los cuestionamientos basados en el género de Eta. Para el Unión Berlín, esta decisión no es un experimento ni un gesto de relaciones públicas; es una apuesta por la calidad de liderazgo. Según Heldt, la confianza en "Loui" es total, instando a que el debate se centre exclusivamente en su capacidad técnica y no en diferencias por su sexo.

"Me parece una locura que tengamos que lidiar con esto en los tiempos que corren. Estamos hablando de una líder sumamente competente, y pueden estar seguros de que todos aquí en el Union, ya sea en las gradas o dentro del propio club, apoyan al 100% esta decisión y harán todo lo que esté a su alcance para asegurar que esto no genere más discusiones en el futuro. Es simplemente vergonzoso", indicó el directivo.

¿Quién es Marie-Louise Eta?

Marie-Louise Eta, de 34 años y originaria de Dresde, tiene una trayectoria sólida. Como futbolista, defendió las camisetas de equipos de renombre como el Turbine Potsdam y el Werder Bremen, además de representar a Alemania en categorías inferiores antes de pasar a formar parte del banquillo.

Antes de asumir este cargo histórico, Eta ya había hecho camino En 2023, se convirtió en la primera mujer en desempeñarse como asistente técnica en la Bundesliga masculina, formando parte del equipo de trabajo de Marco Grote y, posteriormente, de Nenad Bjelica.

Su nombramiento actual como entrenadora interina surge tras la salida de Steffen Baumgart, con el equipo situado en la posición 11 de la tabla consecuencia de ocho victorias, ocho empates y 13 derrotas. La urgencia es sellar la permanencia en la Bundesliga en las últimas cinco jornadas.