Exjugador del América se rompió la rodilla en la Copa Libertadores

El Estadio La Bombonera fue el escenario de un momento de máxima tensión durante la goleada 3-0 de Boca Juniors sobre Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores. Apenas a los nueve minutos del partido, el portero argentino Agustín Marchesín sufrió una dramática lesión que encendió las alarmas y lo obligó a abandonar la cancha entre lágrimas.

La lesión se produjo en la rodilla derecha del guardameta (ex campeón de la Liga MX con el América y Santos Laguna). El incidente ocurrió cuando el botín de Marchesín se trabó en el césped, impidiendo el giro de su pierna. Retirado en carrito y con evidentes gestos de dolor, el arquero le habría dicho al equipo médico: “Me rompí la rodilla”. Fue sustituido por Leandro Brey.

Aunque los estudios determinarán el alcance exacto, el cuerpo médico de Boca Juniors anticipó un cuadro grave. A pesar del impacto anímico por la salida de Marchesín, el Xeneize logró imponerse y aseguró el triunfo en el Grupo D gracias a los goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera, afianzándose como líder en el torneo continental.

Ya en las acciones del encuentro, Boca Juniors derrotó 3-0 al Barcelona de Ecuador, partido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, jugado en un colmado estadio La Bombonera.

Marchesín, al momento de abandonar el terreno de juego. AFP

El defensor Lautaro Di Lollo (38') abrió la cuenta, aumentó el volante Santiago Ascacíbar (81'), ambos de cabeza, y el español Ander Herrera (90+4') sentenció el cotejo a favor del Xeneize.

Boca se sube temporalemnte al primer puesto del Grupo D con 6 puntos, producto de dos victorias, por delante del Cruzeiro brasileño (3), Universidad Católica de Chile y Barcelona (0).

En una noche casi perfecta, en la que la única nota negativa fue la lesión que sufrió el portero Agustin Marchesín, Boca ganó, gustó, amplió su invicto a 12 partidos entre el torneo Apertura local y la Copa, y llega en gran forma al Superclásico del domingo contra River Plate.

En la próxima fecha, Boca visitará Cruzeiro en Belo Horizonte el martes 28, mientras que Barcelona recibirá en Guayaquil a la Católica el miércoles 29.