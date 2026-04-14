El mexicano Jarren Duran responde con gesto obsceno a insulto sobre el suicidio en Minnesota

El jardinero de los Red Sox de Boston, Jarren Durán, protagonizó un altercado con un espectador este martes en Target Field, de Minnesota luego de dirigir un gesto obsceno hacia las tribunas tras recibir insultos relacionados con su salud mental y el suicidio.

El incidente ocurrió durante la quinta entrada del encuentro en el que los Red Sox cayeron 6-0 ante los Twins. Al regresar al dugout después de ser retirado con un rodado, Duran respondió a los gritos de un aficionado con una señal del dedo medio. Tras el partido, el pelotero de origen mexicano explicó que la reacción fue una respuesta directa a un comentario personal.

Alguien me acaba de decir que me suicide. Ya estoy acostumbrado”, declaró Duran ante los medios de comunicación en el vestidor. “O sea, estas cosas pasan. No debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía me afectan”.

Duran hizo pública su lucha contra la depresión severa y un intento de suicidio en 2022 a través del documental de Netflix The Clubhouse: A Year With the Red Sox, estrenado el 8 de abril de 2025. El jugador señaló que su apertura sobre estos temas ha sido utilizada por algunos sectores del público para atacarlo.

Sinceramente, es mi culpa por hablar de mi salud mental, porque de alguna manera atraje a los que me critican. Así que es algo a lo que tengo que acostumbrarme”, añadió el jardinero.

Duran se fue de 4-0 con un ponche durante la blanqueada sufrida por Boston. Actualmente, el jugador mantiene un promedio de bateo de .182 en lo que va de la temporada 2026.

El mánager de los Red Sox, Alex Cora, indicó no haber presenciado el incidente al momento ni haber revisado las grabaciones de video de forma inmediata tras el final del juego. Este es el segundo incidente de este tipo que enfrenta Durán en menos de un año; en abril de 2025, un aficionado fue expulsado en Cleveland tras proferir insultos similares contra el jugador.