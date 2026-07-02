El último grito de Modrić en un Mundial: La derrota contra Portugal fue su punto final

Croacia ha disputado siete Copas del Mundo desde la disolución de Yugoslavia, iniciando su camino en Francia 1998. Aquella primera aparición sigue siendo, hasta hoy, su campaña más icónica con un equipo debutante que terminó tercero y que contó con Davor Šuker como máximo goleador del torneo con seis tantos.

Más allá de ese estreno histórico, el resto de la trayectoria croata en Mundiales ha estado profundamente ligada a la figura de Luka Modrić. El mediocampista ha participado en cinco ediciones, con la posibilidad de haber sido seis de no haber fallado la clasificación a Sudáfrica 2010.

La derrota de Croacia ante Portugal, marcada por la polémica del VAR en los últimos instantes, terminó siendo mucho más que un partido perdido. Fue el cierre simbólico de una era. Entre la frustración por el gol anulado en el tiempo añadido y la eliminación en un duelo de máxima tensión, el equipo croata de 40 años vio esfumarse su última gran oportunidad en el escenario mundialista, en lo que terminó sintiéndose como el final de su ciclo competitivo más exitoso.

Fue el último partido mundialista de una leyenda. Una historia que se remonta dos décadas atrás.

El inicio del camino de Modric en los Mundiales

Su primer Mundial, en 2006, lo vivió desde el banquillo. Apenas tuvo protagonismo, ingresando como suplente en una selección que no logró superar la fase de grupos. Era el inicio de un ciclo que aún estaba lejos de su punto más alto.

El salto llegó en Brasil 2014, ya como capitán. Sin embargo, el torneo terminó con una eliminación temprana en fase de grupos, incluida una derrota ante el anfitrión Brasil. A pesar de la responsabilidad, Croacia no logró competir al nivel esperado.

La transformación definitiva ocurrió en Rusia 2018. Allí, Modrić alcanzó su pico competitivo. Marcó ante Nigeria, volvió a anotar frente a Argentina y fue elegido varias veces jugador del partido. Lideró victorias clave en eliminatorias, incluida la tanda de penaltis contra Rusia y la histórica remontada ante Inglaterra en semifinales.

Croacia llegó a la final contra Francia, donde cayó ante una generación liderada por Kylian Mbappé. Aun así, Modrić fue reconocido por la FIFA como el mejor jugador del torneo, coronando su impacto individual pese a no levantar el título.

En Qatar 2022, ya con 37 años, muchos anticipaban su despedida. Sin embargo, volvió a ser decisivo. Croacia alcanzó el tercer lugar tras vencer a Marruecos, sumando un segundo podio consecutivo en Mundiales. Modrić terminó nuevamente entre los mejores del torneo, compartiendo protagonismo con figuras como Mbappé y Lionel Messi.

Modric se despide de la Copa Mundial. REUTERS

En la edición más reciente, su rol fue más limitado en minutos, pero aún determinante en momentos puntuales, incluida una asistencia que lo convirtió en el jugador de mayor edad en dar un pase de gol en la historia del Mundial. La derrota contra Portugal marcó su final

El futuro de Modric a nivel de clubes

El ciclo todavía no tiene un cierre definitivo. La continuidad de Modrić sigue en duda, entre su posible permanencia en el futbol europeo o el inicio del final de una carrera que definió la era moderna de la selección croata.