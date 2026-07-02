¿Por qué el gol de Croacia fue anulado ante Portugal? La jugada de fuera de juego que decidió el partido

El empate de Croacia en los últimos instantes del partido contra Portugal desató la euforia en el estadio de Toronto, pero sólo por unos segundos. Tras una larga revisión del VAR, el árbitro invalidó el tanto y confirmó el triunfo 2-1 de Portugal, una decisión que generó confusión entre aficionados y jugadores.

La jugada ocurrió en el minuto 103, cuando Croacia envió el balón al área en busca del empate. Después de una serie de rebotes, Joško Gvardiol terminó empujando el balón al fondo de la portería. Todo indicaba que el encuentro se iría a la prórroga.

Josko Gvardiol anotó el gol que segundos después fue anulado. REUTERS

Sin embargo, el VAR detectó una infracción por fuera de juego en la construcción de la acción.

¿Qué marcó el VAR en el partido Portugal vs Croacia?

La jugada comenzó con un centro de Ivan Perišić desde la banda derecha. El balón atravesó el área entre varios futbolistas, rozó la cabeza del portugués Renato Veiga y también tuvo un contacto muy ligero con Igor Matanović.

Ese toque de Matanović resultó determinante. En ese preciso instante, Mario Pašalić se encontraba en posición de fuera de juego.

Aunque después el balón rebotó en Renato Veiga, ese contacto del defensor portugués fue considerado un desvío involuntario y no una acción deliberada de jugar el balón. De acuerdo con las Reglas de Juego, un rebote o desvío accidental no reinicia la jugada ni habilita a un atacante que estaba adelantado.

Igor Matanovic tocó el balón provocando el fuera de lugar. REUTERS

Por esa razón, la posición de Pašalić se evaluó en el momento en que Matanović tocó el balón, no después del rebote en el jugador portugués.

¿Por qué generó tanta confusión?

La acción fue difícil de interpretar porque el balón cambió varias veces de dirección en cuestión de segundos. A simple vista parecía que el toque de Renato Veiga podía habilitar nuevamente a los atacantes croatas.

Sin embargo, el reglamento distingue entre un desvío accidental y una acción deliberada de un defensor. Sólo cuando un defensor juega el balón de manera voluntaria, con control o intentando disputarlo, se considera una nueva fase de la jugada que puede cancelar un fuera de juego previo.

El gol anulado provocó la furia de los aficionados. REUTERS

Al determinar que Veiga únicamente desvió el balón sin controlarlo de forma deliberada, el VAR mantuvo vigente la posición adelantada de Pašalić y anuló el gol.

La decisión permitió que Portugal conservara la ventaja 2-1, avanzara a los octavos de final del Mundial 2026 y dejara eliminada a Croacia en una de las jugadas más polémicas del torneo hasta el momento.