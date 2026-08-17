El León con 10 hombres firma un heroico triunfo ante el Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes

En un juego en el que el Necaxa pretendió inútilmente afianzar su fortaleza en casa, fue León quien terminó dictando una lección de carácter, supervivencia y efectividad para firmar un vibrante 2-1 en el Estadio Victoria.

La historia comenzó a tejerse desde el contragolpe. Al minuto 27, Daniel Arcila detectó la grieta, aprovechó una dudosa e indecisa salida del arquero Luis Jiménez y definió a puerta vacía para silenciar el inmueble de los Rayos. El gol fue más psicológico que futbolístico para el Necaxa que ni siquiera con el entretiempo ni el descanso, pudo corregir el rumbo.

El libreto dio un vuelco dramático al arranque del segundo tiempo. La expulsión de Rodrigo Echeverría dejó a la Fiera con diez hombres, abriendo un escenario ideal para la rebelión local.

UN SEGUNDO TIEMPO INÚTIL PARA EL NECAXA

La inercia volcó el juego sobre el área de los Panzas Verdes y la recompensa llegó al 65’ cuando Juan David Valencia amortiguó un centro con el pecho y Matías Espíndola prendió el balón de volea para marcar un 1-1 que presagiaba la remontada hidrocálida.

Sin embargo, en el momento de mayor sofoco, León no se atrincheró a esperar el castigo. Como suele pasar, hay equipos que cazan a sus presas desde el sigilo. Y si en el comienzo el León avisó que su fuerte era el contragolpe, disminuidos en número era la única carta que tenían para ganar. Todos lo vieron, menos el técnico del Necaxa, Martín Varini.

El León reorganizó sus líneas y volvió a apostar por su arma más afilada: la transición rápida. Juan Pablo Domínguez encabezó una contra fulminante y desenfundó un remate inapelable que devolvió la ventaja a los Esmeraldas y selló el 2-1 definitivo.

¿Cómo queda el León en la tabla general?



Con este resultado, Necaxa encaja su segundo descalabro del Apertura 2026, minado por sus descuidos defensivos. León abraza su segunda victoria del torneo, escala a la décima posición de la tabla y demuestra que a veces diez piezas coordinadas valen más que once voluntades dispersas.