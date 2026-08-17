El equipo femenil de Flag Football promete que su bronce será oro en los Juegos Olímpicos de 2028

El objetivo primordial está cumplido, pero el hambre de gloria en la Selección Mexicana de Flag Football femenil sigue intacta. Tras asegurar la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028 y colgarse la medalla de bronce, Ely Bourde, defensiva del combinado mexicano, analizó el desempeño del equipo y la mentalidad con la que encararán el proceso rumbo a la justa olímpica una vez que volvió junto al equipo a tierras mexicanas.

A pesar de que el pase olímpico era el compromiso principal, el resultado final dejó sensaciones divididas dentro del plantel. Bourde destacó el esfuerzo invertido en cada partido, aunque reconoció que el nivel de exigencia no permite margen para el conformismo.

"El objetivo principal era la clasificación a los Juegos Olímpicos, pero al final la medalla te deja ese sabor agridulce. Somos un equipo que siempre piensa en el oro y algo menos que eso va a sentirse así. Nos deja muchas enseñanzas; tenemos que seguir trabajando más fuerte porque todos los países avanzan y nosotros debemos apretar aún más el paso", señaló la defensiva.

Familiares y aficionados esperaron a las seleccionadas de Flag Football para recibirlas. David Olaff

El ambiente en el aeropuerto se sintió con todo. Cerca de 100 personas, entre familiares con pancartas y niñas que juegan flag football ilusionadas por sacarse la foto y pedirle el autógrafo a sus ídolos, esperaron la llegada del equipo.

¡Justo cuando las selecciones femenil y varonil salieron por la puerta de llegadas internacionales, la gente se arrancó a cantar a todo pulmón el "Cielito Lindo". De ahí no faltaron las fotos, los abrazos con la familia y las sonrisas por el gran papel que hizo en particular, el equipo femenil.

EN LOS OLÍMPICOS PROMETEN EL ORO

Con la mirada puesta en el escenario olímpico, la selección no contempla modificar su filosofía de trabajo. Para Ely Bourde, la preparación física y mental será determinante para transformar el bronce conseguido en una presea de otro color.

"En los Juegos Olímpicos queremos que esta medalla sea de otro color. La mentalidad no va a cambiar y va a seguir siendo nuestro lema: pensamos en oro todo el tiempo", enfatizó.

En el plano personal, reflexionó sobre el camino recorrido para llegar a este momento, destacando el respaldo de su entorno y la resiliencia demostrada tras haber superado una lesión que puso a prueba su continuidad en el proceso.

"Esta medalla va para toda mi familia, mis amigos y para Jalisco. También se la dedico a mi propia resiliencia por lo que pasé con la lesión del año pasado; afortunadamente pudimos recuperarnos y lograr nuevamente el objetivo", concluyó.