América manda, Tigres resiste y Tijuana mete presión en la Jornada 3 de la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil apenas lleva tres jornadas, pero algunos equipos ya empiezan a enseñar sus credenciales. América y Tigres terminaron la tercera fecha como los dos grandes dominadores de sus grupos, mientras Tijuana se encargó de recordar que en este torneo también hay espacio para una goleada que cambie el paisaje.

El nuevo formato obliga a mirar el campeonato de otra manera. Ya no basta con una tabla general. Son dos grupos de nueve equipos y solamente los cuatro primeros de cada sector avanzarán a la Liguilla. Después de tres fechas, la pelea comienza a tener forma, aunque todavía queda demasiado torneo para sacar conclusiones definitivas.

América ya convirtió la goleada en costumbre

Después del histórico 10-0 sobre Cruz Azul en la Jornada 2, América regresó a la cancha y volvió a marcar cinco veces. Esta vez la víctima fue Puebla, que cayó 5-1 en Coapa.

El equipo campeón no necesitó otra noche de 10 goles para dejar claro su poder ofensivo. Monserrat Saldívar abrió el marcador, Priscila da Silva amplió la ventaja, Alexa Soto apareció antes del descanso y Geyse da Silva volvió a marcar en el complemento. Gabriela García cerró la cuenta en el último minuto.

La goleada también explica una de las diferencias más grandes entre los dos grupos. América no solamente gana, sino que lo hace con una producción ofensiva que empieza a ser difícil de perseguir. Tras tres jornadas, las Águilas son el equipo más goleador del torneo.

Puebla, en cambio, vive el extremo opuesto. La Franja todavía no suma puntos y es el equipo con peor diferencia de goles del campeonato. El contraste es brutal. América parece jugar otro torneo.Tigres encontró el triunfo que no necesita espectáculo

Tigres no necesitó una goleada para mantenerse arriba. Le bastó un gol de Alexia Delgado, al minuto 69, para vencer 1-0 a FC Juárez.

Tigres venía de superar 2-1 a León y ahora consiguió otro triunfo corto para conservar el paso perfecto.

En una temporada que tendrá solamente 14 partidos de fase regular para cada equipo, cada punto pesa y cada victoria puede terminar siendo decisiva para entrar entre los cuatro primeros de cada grupo.Tijuana también quiere ser protagonista

Si América puso los reflectores y Tigres mostró oficio, Tijuana puso los goles.

Las Xolas derrotaron 5-1 a Necaxa en una de las actuaciones más contundentes de la jornada. Jaquelín García abrió el marcador apenas al minuto 2 y Trudi Carter amplió la ventaja. Kader Hancar apareció tres veces para completar un triplete en apenas 27 minutos.

Necaxa encontró un gol de Winibian Peralta, pero la reacción nunca llegó. Tijuana siguió atacando hasta convertir el partido en una goleada.

La actuación coloca a las fronterizas entre los equipos que empiezan a levantar la mano. En un torneo tan corto, una diferencia de goles amplia puede convertirse en un aliado cuando llegue el momento de desempatar posiciones.Chivas recupera fuerza

Chivas también dejó buenas sensaciones. El Guadalajara derrotó 3-1 al Atlético de San Luis con goles de Alicia Cervantes, Jasmine Casarez y Joseline Montoya.

San Luis llegó a ponerse por delante gracias a Enyerliannys Higuera, pero Chivas respondió antes del descanso y terminó resolviendo el partido en el segundo tiempo.

Pachuca derrotó 3-1 a Pumas con goles de Aline Gomes, Charlyn Corral y Allison Veloz. Priscila Chinchilla marcó para las universitarias.

El triunfo de las Tuzas tiene doble valor. Por un lado, les permite mantenerse en la pelea de la parte alta. Por otro, vuelve a poner a Charlyn Corral entre las protagonistas de un torneo en el que su experiencia continúa siendo diferencial.

Pumas, que había reaccionado después de perder en su debut, volvió a encontrar un obstáculo ante uno de los equipos llamados a competir por los primeros lugares.Querétaro dio el golpe silencioso

La sorpresa de la jornada llegó en León.

Querétaro derrotó 1-0 a las locales con un gol de Allie George al minuto 55. Es un resultado que puede parecer pequeño frente a las goleadas de América y Tijuana, pero que puede terminar teniendo enorme valor en la pelea por los cuatro lugares de clasificación.

En un campeonato dividido en grupos y con una fase regular reducida, quitarle puntos a un rival directo puede valer prácticamente lo mismo que una goleada.

Tabla de posiciones

GRUPO A

1. Tigres UANL: 4 JJ | +7 DG | 10 PTS

2. C.F. Monterrey: 4 JJ | +7 DG | 9 PTS

3. Toluca FC: 4 JJ | +3 DG | 7 PTS

4. Querétaro F.C.: 4 JJ | +1 DG | 7 PTS

5. Cruz Azul: 4 JJ | 0 DG | 6 PTS

6. Club León: 4 JJ | 0 DG | 6 PTS

7. Atlante F.C.: 4 JJ | 0 DG | 5 PTS

8. FC Juárez: 4 JJ | -11 DG | 0 PTS

9. Santos Laguna: 4 JJ | -6 DG | 0 PTS GRUPO B 1. América: 3 JJ | +17 DG | 9 PTS

2. Chivas: 3 JJ | +6 DG | 9 PTS

3. Pachuca: 3 JJ | +1 DG | 4 PTS

4. Pumas: 3 JJ | -4 DG | 3 PTS

5. Tijuana: 3 JJ | +2 DG | 3 PTS

6. Atlético de SL: 3 JJ | -2 DG | 3 PTS

7. Atlas: 3 JJ | -1 DG | 2 PTS

8. Necaxa: 3 JJ | -7 DG | 0 PTS