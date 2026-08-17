César Macías, el nuevo mexicano en La Vuelta a España tras la ausencia del Torito

César Macías llegó a pensar que su carrera en el ciclismo profesional había terminado antes de tiempo. Durante meses buscó un contrato, recibió negativas y escuchó promesas que nunca se concretaron. Estuvo cerca de guardar la bicicleta.

Ahora, con 22 años, el tapatío se prepara para subirla al autobús del equipo Burgos Burpellet BH rumbo a la Vuelta a España 2026, su primera Gran Vuelta y uno de los desafíos más grandes de su carrera.

La escuadra confirmó a Macías entre sus ocho seleccionados para la ronda española, que comenzará el 22 de agosto en Mónaco. El mexicano será uno de los encargados de buscar oportunidades en las llegadas masivas, gracias a una velocidad que ya le permitió conseguir su primer triunfo profesional.

No es un debut cualquiera. Macías llega a La Vuelta después de estrenar su palmarés en julio, cuando ganó al sprint la séptima etapa del Tour of Magnificent Qinghai, en China. Fue su primera victoria como profesional y también la primera con el Burgos Burpellet BH.

De pensar en retirarse a una Gran Vuelta

El camino hasta España no fue sencillo. Macías comenzó su aventura europea siendo muy joven. Después de competir en México, dio el salto al continente y pasó por diferentes equipos antes de encontrar una oportunidad en el Burgos Burpellet BH para la temporada 2026.

La puerta estuvo a punto de cerrarse. El mexicano ha contado que durante varios meses estuvo buscando equipo y que llegó a plantearse el retiro si no encontraba una oportunidad para continuar como profesional. Burgos apareció en el momento preciso.

El contrato cambió el rumbo de su carrera y unos meses después llegó la recompensa que había perseguido durante tanto tiempo. En Qinghai, Macías ganó una llegada al sprint después de que su equipo controlara la fuga y preparara el lanzamiento durante los últimos kilómetros. El triunfo llegó por un margen mínimo y tuvo que ser confirmado mediante la foto finish.

Ese día dejó de perseguir su primera victoria profesional. Ahora perseguirá algo mucho más grande.

El mexicano que buscará los sprints

Macías tendrá una función clara dentro del Burgos Burpellet BH. Será una de las cartas del equipo para las llegadas masivas, una responsabilidad que encaja con el perfil que mostró en China.

Durante tres semanas tendrá que soportar jornadas de enorme exigencia, cambios de ritmo, montaña, traslados y el desgaste acumulado de una carrera que puede cambiar completamente de un día para otro.

El equipo contará con corredores experimentados como Jesús Herrada y José Manuel Díaz para las jornadas de montaña, mientras Macías tendrá que esperar su oportunidad cuando el recorrido permita una llegada al sprint.

El ciclismo mexicano tendrá otro representante

La ausencia de Isaac del Toro dejará a Macías como el único mexicano en la Vuelta a España 2026.

El contexto es distinto al del corredor del UAE Team Emirates-XRG, que este año protagonizó una actuación histórica en el Tour de Francia. Para Macías, en cambio, La Vuelta será una primera aproximación a la máxima exigencia de las Grandes Vueltas.

Macías ya conoce algunas de las grandes carreras del calendario. Disputó el Tour de l'Avenir, el Giro Next Gen y la Vuelta a Turquía. También terminó en el podio del Tour de l'Avenir 2025 y este año completó el Tour de Flandes, uno de los cinco Monumentos del ciclismo.

Mexicanos que han participado en La Vuelta

Felipe Enríquez Rojas

Edición: 1988

Raúl Alcalá

Ediciones: 1991 y 1992

Miguel Arroyo

Ediciones: 1992 y 1995

Julio Alberto Pérez Cuapio

Edición: 2001

Isaac del Toro

Edición: 2024