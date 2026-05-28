Selección de Croacia: títulos, datos, figura, grupo y calendario en el Mundial 2026

Croacia irrumpió en el escenario mundialista en Francia 1998, apenas unos años después de obtener su independencia. Liderados por el instinto goleador de Davor Suker, los croatas sorprendieron al planeta al alcanzar el tercer puesto, eliminando a potencias como Alemania en el camino. Aquella medalla de bronce no fue solo un éxito deportivo, sino una presentación ante el mundo de una nación resiliente que utilizaba el futbol como un símbolo de orgullo y unidad tras la guerra.

Tras un periodo de transiciones y eliminaciones en primera ronda, la generación de oro encabezada por Luka Modric, Ivan Rakitic e Ivan Perisic llevó a Croacia a la cima en Rusia 2018. El equipo demostró una resistencia física y mental inaudita, superando tres prórrogas consecutivas para llegar a la gran final. Aunque cayeron ante Francia, Modric fue galardonado con el Balón de Oro del torneo, y Croacia se ganó el respeto eterno por su futbol técnico y su inagotable espíritu de lucha.

En Qatar 2022, Croacia confirmó que su éxito no era casualidad. A pesar de contar con un plantel renovado, eliminaron a la gran favorita, Brasil, en una tanda de penales histórica para terminar obteniendo el tercer lugar. Con una población de menos de cuatro millones de habitantes, los "Vatreni" han logrado subir al podio en el 50% de sus participaciones mundialistas, una estadística asombrosa que los sitúa como la selección más eficiente de la era moderna.

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

Danijel Subasic, el héroe de los penales en 2018, siempre llevaba una camiseta debajo de la oficial con la foto de Hrvoje Custic, un amigo suyo que murió tras golpearse la cabeza contra un muro durante un partido en 2008. Lo curioso: La FIFA le prohibió mostrar la camiseta porque no permiten mensajes personales o religiosos. Subasic la siguió usando en secreto y, tras ganar la tanda contra Dinamarca, se levantó la oficial para mostrarla al mundo, desafiando la multa de la FIFA para honrar a su amigo fallecido.

FIGURA DE LA SELECCIÓN DE COSTA DE MARFIL: LUKA MODRID

Luka Modrić llega al Mundial de 2026 como la figura central y el capitán indiscutible de Croacia, marcando lo que se perfila como el "último baile" de una carrera legendaria. A sus 40 años, el mediocampista del AC Milan disputará su quinta Copa del Mundo, un hito que consolida su estatus como el jugador con más internacionalidades en la historia de su país (con más de 190 partidos).

Tras liderar a la generación dorada croata al subcampeonato en Rusia 2018 y al tercer puesto en Qatar 2022, Modrić buscará cerrar su ciclo internacional con un título que corone su palmarés, el cual ya incluye un Balón de Oro mundialista y seis trofeos de la Champions League.

El conjunto croata es uno de los más experimentados del certamen. AFP

DT: ZLATKO DALIC

Zlatko DaliC llega al Mundial de 2026 consolidado como el entrenador más exitoso en la historia de la selección croata, habiendo liderado al equipo en los hitos de Rusia 2018 y Qatar 2022. Con casi una década al mando, Dalic ha sabido gestionar la transición generacional del equipo, manteniendo la competitividad y el espíritu de lucha que caracteriza a los Vatreni.

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE CROACIA:

Participaciones totales: 6 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022).

Mejor posición histórica: Subcampeón (Rusia 2018).

Mejor posición (Era Moderna): Subcampeón (2018).

Récord histórico (Partidos): 30 PJ | 13 PG | 8 PE | 9 PP.

Goles: 43 a favor | 33 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Ivan Perisic y Davor Suker (6 goles cada uno).

Jugador con más partidos: Luka Modric (19 partidos).

Gol más rápido: Mario Mandzukic (Minuto 4 vs. Dinamarca, 2018).

Racha de clasificaciones: 3 consecutivas (2014 - 2022).

Confederación: UEFA (Europa).

GRUPO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

Grupo L

Inglaterra, Ghana y Panamá

CALENDARIO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

17 de junio vs Inglaterra (14:00 horas, Dallas)

23 de junio vs Panamá (17:00 horas, Toronto)

27 de junio vs Ghana (15:00 horas, Filadelfia)

PRONÓSTICO DE LA SELECCIÓN DE CROACIA

Supera la fase de grupos, después será complicado que siga adelante.