Mundial 2026: el cerrojo de México, o el arte de mantener la portería invicta en una Copa del Mundo

En el futbol se dice que el ataque gana partidos, pero la defensa gana campeonatos. Sin embargo, empezar un Mundial bajando la persiana y convirtiendo la portería en un muro es un privilegio reservado para muy pocos. En la historia de la Copa Mundial de la FIFA, sólo un puñado de selecciones ha logrado iniciar el torneo encadenando una racha impecable de minutos sin recoger el balón del fondo de su propia red, de acuerdo a Óscar Guevara, especialista en datos mundialistas. ¿Quiénes son los dueños históricos de este "cerrojo" del máximo torneo de selecciones?

El Olimpo de la imbatibilidad

El récord absoluto e indiscutible le pertenece a la Italia de 1990. Jugando en casa, la Azzurra firmó una obra de arte defensiva al hilar 5 partidos consecutivos sin recibir gol al iniciar el torneo. Fueron 517 minutos de pura frustración para sus rivales, una racha que recién se rompió en las semifinales contra la Argentina de Maradona.

Detrás del gigante italiano, aparece una lista de combinados que lograron mantener el cero durante 4 partidos consecutivos.

Brasil (en México 1986): Una Canarinha brillante protegió su arco durante 402 minutos antes de empatar 1-1 y caer en penales ante Francia.

El Brasil de Sócrates dejó su impronta en México 86. Archivo Excélsior

Brasil (en Alemania 1974): Entonces vigente campeón del mundo, demostró que también sabía defender, aguantando 395 minutos sin permitir anotación.

Suiza (en Alemania 2006): Un caso de estudio defensivo. No solo hilaron 390 minutos sin recibir gol en el arranque, ¡sino que se fueron del Mundial eliminados en octavos sin haber concedido un solo tanto en tiempo regular!

Alemania (en Argentina 1978): Los teutones hicieron honor a su tradicional disciplina táctica resistiendo 387 minutos.

Inglaterra (en su Mundial, en 1966): Los creadores del fútbol levantaron su única copa construyendo un muro que duró 375 minutos imbatible en el inicio.

El 30 de junio de 1966, la monarca entregó la Copa del Mundo al capitán del equipo de futbol de Inglaterra, Bobby Moore. Archivo Excélsior

Brasil (en Suecia 1958): El año en que el mundo conoció a Pelé, pero que comenzó con un orden defensivo impecable de 369 minutos.

La historia de hoy: el muro del 2026

Lo más emocionante de esta estadística es que no pertenece solamente al pasado. En pleno Mundial 2026, dos selecciones están tocando la puerta de la historia grande y amenazan con seguir escalando posiciones en este selecto club.

México, con los números de su lado. Mexsport

Por un lado, España ha vuelto a mostrar su capacidad para dominar los partidos desde la posesión y el orden, acumulando ya 360 minutos con la portería en cero. Por el otro, desatando la locura de su afición, México está firmando un torneo consagratorio en casa. El Tricolor contagia con su intensidad y concentración, sumando también 360 minutos invicto.

Ambos equipos ya miran de cerca las antiguas marcas. ¿Hasta dónde llegará el cerrojo en este 2026?