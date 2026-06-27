Croacia sobrevive al rugido de Ghana: la fiesta croata en Filadelfia los empuja a segunda ronda del Mundial

Antes de que Luka Modric tocara el balón, antes de que Croacia encontrara el camino al gol y antes de que Ghana pusiera contra las cuerdas a los europeos, Filadelfia ya parecía una extensión de Zagreb.

Las calles cercanas al estadio se pintaron de rojo y blanco. Banderas a cuadros, cánticos y una marea de aficionados croatas transformaron la ciudad en una pequeña Croacia que terminó viajando hasta la cancha. Esa energía fue el combustible de los Vatreni en una tarde donde tuvieron que resistir, sufrir y finalmente celebrar.

Croacia derrotó 2-1 a Ghana en un partido que tuvo de todo: un golazo, una revisión del VAR, un empate africano que encendió la esperanza y un cabezazo que devolvió la tranquilidad a una selección que terminó asegurando el segundo lugar del Grupo L.

El equipo de Zlatko Dalic llegó con la obligación de sumar para mantenerse con vida y encontró la ventaja al minuto 32. Petar Sucic recibió el balón a unos 25 metros del arco y sacó un disparo raso, cruzado y perfecto que se coló en la esquina inferior de la portería. Benjamin Asare poco pudo hacer ante la precisión del remate.

Con ese tanto, Croacia tenía el boleto prácticamente en la mano. El empate era suficiente para avanzar, pero Ghana no estaba dispuesto a despedirse sin pelear.

Reacción africana

Los africanos, que habían convertido la defensa en su identidad durante el torneo, encontraron recompensa en la segunda mitad. Derrick Luckassen apareció al minuto 79 para igualar el encuentro en medio de la incertidumbre. Primero hubo celebración, después silencio. El gol fue revisado por el VAR y durante varios segundos nadie sabía si la anotación subiría al marcador.

La espera terminó con la confirmación. Ghana tenía vida para aspirar al segundo sitio del sectr. Filadelfia explotó con los aficionados africanos celebrando un gol que cambiaba completamente el panorama.

Pero Croacia tiene una historia reciente de sobrevivir cuando los partidos parecen romperse. Y en ese momento apareció la experiencia, el talento y la conexión con su gente.

Al minuto 84, Nikola Vlasic encontró el momento que cambió la historia. Después de haber sido detenido por el poste en la primera mitad, el delantero no perdonó una segunda oportunidad. Apareció en el área y conectó un cabezazo preciso tras un tiro de esquina ejecutado por Luka Modric para devolver la ventaja a los europeos.

Fue el gol de la clasificación. El golpe definitivo.

Croacia había llegado buscando incluso pelear por el liderato del grupo, pero la victoria de Inglaterra sobre Panamá terminó moviendo la tabla. Los ingleses aseguraron la cima después de una jornada donde Harry Kane se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra en la historia de los Mundiales.

Los Vatreni tuvieron que conformarse con el segundo puesto, pero dejaron una imagen que recuerda a sus mejores noches mundialistas como un equipo que sabe sufrir, que sabe resistir y que tiene una afición capaz de convertir cualquier estadio en una casa.

Ghana avanza como uno de los mejores terceros lugares.

La historia de Croacia en los Mundiales se ha construido con partidos cerrados, héroes inesperados y momentos donde la camiseta pesa más que las estadísticas. En Filadelfia volvió a aparecer esa esencia.