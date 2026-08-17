De Chicharito al sueño de La Hormiga: Las exportaciones de Chivas a Europa en la era de los Vergara

El entorno del Chivas se agitó tras trascender reportes en el mercado de pases que vinculan al delantero Armando "Hormiga" González con un traspaso al Olympiacos del futbol de Grecia. La posible partida del joven atacante hacia el balompié helénico reactiva la discusión sobre la política de exportación que ha caracterizado al club bajo la administración de la familia Vergara.

Desde la toma de control del club en 2002 por parte del empresario Jorge Vergara y la posterior continuidad operativa de su hijo, Amaury Vergara, la institución tapatía ha mantenido una postura de proyección de talento canterano al fútbol del Viejo Continente.

Durante la gestión de Jorge Vergara (2002-2019), el Guadalajara concretó varias de sus transferencias internacionales más destacadas. La primera gran operación se registró en 2005 con la partida del juvenil Carlos Vela al Arsenal de Inglaterra tras proclamarse campeón del mundo Sub-17. Un año más tarde, en 2006, el zaguero Carlos Salcido emigró al PSV Eindhoven de los Países Bajos luego de su desempeño con la selección mexicana en la Copa del Mundo de Alemania.

El movimiento de mayor envergadura económica y mediática de ese periodo ocurrió en abril de 2010, cuando Chivas cerró el traspaso de Javier "Chicharito" Hernández al Manchester United. La negociación incluyó un acuerdo monetario y la realización del partido inaugural del Estadio Akron. En los años posteriores se sumaron los traspasos de Ulises Dávila al Chelsea en 2011 y de Marco Fabián al Eintracht Frankfurt de la Bundesliga a finales de 2015. Asimismo, futbolistas como Omar Bravo en 2008 y Oswaldo Alanís en 2018 emigraron al balompié español con el pase en su poder tras concluir sus contratos con la directiva rojiblanca.

Bajo la presidencia de Amaury Vergara, asumida en 2019, la dinámica de transferencias a Europa registró un ritmo menor. El caso más representativo de esta etapa previa fue el de José Juan Macías, quien salió cedido a préstamo por un año con opción de compra al Getafe de España en 2021.

Los reportes recientes sobre el interés del Olympiacos por Armando González colocan nuevamente a la directiva rojiblanca en medio de negociaciones con clubes de Europa, en un intento por alcanzar las pretensiones económicas del club y concretar una nueva exportación canterana.

Grandes trasferencia

Era Jorge Vergara (2002-2019)

Carlos Vela (2005): Arsenal (Inglaterra)

Carlos Salcido (2006): PSV Eindhoven (Países Bajos)

Francisco Javier 'Maza' Rodríguez (2008): PSV Eindhoven (Países Bajos) Omar Bravo (2008): Deportivo La Coruña (España)

Javier Hernández (2010): Manchester United (Inglaterra)

Ulises Dávila (2011): Chelsea (Inglaterra)

Raúl Gudiño (2014): Porto B (Portugal) / APOEL Nicosia (Chipre)

Marco Fabián (2015): Eintracht Frankfurt (Alemania)

Carlos Salcedo (2016): Fiorentina (Italia)

Oswaldo Alanís (2018): Getafe (España) Era Amaury Vergara (2019-Presente) José Juan Macías (2021): Getafe (España)