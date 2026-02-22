De Tlatelolco 68 al Mundial 2026: México en crisis y en el ojo del huracán

La caída de El Mencho dejó a un México agitado, un país que se encuentra a poco menos de 4 meses de recibir el Mundial 2026 y no hace nada más que recordar la sombra de la matanza de Tlatelolco. Aquel 2 de octubre de 1968, la tragedia ocurrió apenas 10 días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Hoy, el terror siembra la duda que latirá durante los próximos 100 días: ¿México está preparado para recibir la máxima fiesta del futbol?

Este domingo 22 de febrero, Jalisco fue epicentro de la noticia mundial. Mientras a las 06:30 de la mañana se corría el medio maratón de Guadalajara, el Ejército de Tapalpa afinaba los últimos detalles para ir por uno de los hombres más buscados en el mundo: Nemesio Oseguera Cervantes.

El mariachi se apagó. El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido, los suyos alzaban la voz y el temor de ver a un país estremecerse comenzaba compartirse en redes sociales. Iniciaba el caos.

Quema de vehículos y camiones del transporte público en Jalisco. Cuartoscuro

El mundo del deporte se apagó y la fiesta que uniría los colores Rojiblancos y Azulcremas en el Estadio Akron fueron los primeros en sufrir una parálisis que se dejaba como evidencia quemas de establecimientos, farmacias, tiendas de conveniencia y crisis en el Aeropuerto de Guadalajara, generando versiones que estremecieron a los presentes y a quienes esperaban por el bienestar de sus familiares que se encontraban en plena zona de conflicto. La distancia se convertía en un nuevo enemigo.

El fantasma de 1968 acecha al 2026

Con el paso de las horas, el mundo volteó a México preguntándose si la historia de aquel 2 de octubre de 1968 volvería a sufrirse con el Mundial 2026 a las puertas, ya que en aquel momento fueron los estudiantes quienes luchaban ante una represión que apagó su luz apenas 10 días antes de que el territorio nacional fuera testigo de los Juegos Olímpicos, evento que se jacta de solidaridad y unidad con el lema "Más rápido, más alto, más fuerte - juntos”.

Respecto a la inseguridad en las sedes del Mundial 2026, expertos aseguraron que FIFA se replanteará el tener a Guadalajara como una las 16 elegidas, sin embargo, lo cierto es que hasta ahora el órgano rector solamente observa.

Este día México sufrió un gol en el 90’, México cayó.

México luchará para no ser abatido por la violencia y los suyos, pero a 109 días del Mundial 2026, las dudas son más grandes que las certezas.

Parece que si no es por la seguridad, será por la falta de infraestructura en los estadios… o por sus propios seguidores que cuando vean todo perdido, desafiarán al mundo gritando de manera folklórica al portero rival.

México, una vez más, está obligado a remontar.

Aficionado de México con sombrero del Mundial 2026 en las afueras del Estadio Akron. Mexsport

BFG