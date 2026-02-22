Mexicanos se encienden rumbo al Clásico Mundial de Beisbol: Jared Serna y Randy Arozarena brillan en el Spring Training 2026

El sonido del madero impactando la pelota comienza a recuperar su eco más puro en los diamantes de Arizona y Florida. No fue un domingo cualquiera en el Spring Training; es el despertar de una legión que carga con la responsabilidad de validar el respeto que México se ganó ante los ojos del mundo hace tres años. Con el Clásico Mundial de Beisbol 2026 a la vuelta de la esquina, los peloteros tricolores han comenzado a calibrar la mira, dejando claro que el ritmo competitivo está llegando a su punto de ebullición justo a tiempo.

La nota más alta de la jornada dominical la puso el sonorense Jared Serna. El prospecto de los Marlins de Miami no perdió tiempo en su presentación y, en su primer juego de pretemporada, conectó un cuadrangular de dos carreras que se llevó la barda, recordándole a la organización de Florida que el talento mexicano viene empujando con una fuerza generacional. Serna terminó el día de 3-1, sumando dos impulsadas y una anotada, en lo que fue una declaración de intenciones para un joven que busca hacerse de un sitio en el roster mayor.

Los pilares del Tri muestran los dientes

Mientras Serna se presentaba con autoridad, los rostros ya conocidos de la Selección mexicana de beisbol demostraban que la memoria muscular está intacta. Randy Arozarena, con los colores de los Marineros de Seattle, tuvo una jornada productiva de 3-2, agregando una remolcada, una anotada y una base por bolas.

Por otro lado, el actual Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, Jarren Durán, sigue encendido con los Red Sox de Boston. Durán despachó un sencillo y un doblete en tres turnos, confirmando que su velocidad y capacidad de extrabase serán fundamentales para el esquema del manager Benjamín Gil. En Texas, Alex Osuna también aportó a la causa con una remolcada, mientras que desde la loma, el zurdo Omar Cruz cumplió con una entrada de labor para San Diego, recetando un chocolate.

Del desierto de Arizona al Daikin Park

La Selección mexicana, liderada nuevamente por el temple de Benjamín Gil, tiene una cita con la historia a partir del 5 de marzo. Tras alcanzar unas semifinales épicas en 2023 y finalizar en un histórico tercer lugar, la novena tricolor busca marcar una vez más el certamen

El calendario de preparación está diseñado para enfrentar el máximo nivel. Antes de los juegos oficiales, México se medirá en duelos amistosos contra gigantes de las Grandes Ligas.

3 de marzo: Contra los Arizona Diamondbacks en Phoenix.

4 de marzo: Contra los Dodgers de Los Ángeles en el Camelback Ranch, un duelo que siempre despierta pasiones por la conexión histórica del equipo angelino con la afición mexicana.Clásico Mundial 2026: La reconquista de Miami La sexta edición del Clásico Mundial reunirá a 20 naciones, con Japón buscando defender la corona que obtuvo en 2023. Sin embargo, el Grupo B, donde se ubica México, se perfila como uno de los más competitivos. La novena nacional compartirá sector con Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. La agenda oficial para el Tricolor arranca en Houston, en el Daikin Park:

Viernes 6 de marzo México vs. Gran Bretaña | 12:00 horas

Domingo 8 de marzo México vs. Brasil | 18:00 horas

Lunes 9 de marzo México vs. Estados Unidos | 18:00 horas