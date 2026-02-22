Efraín Juárez lanza mensaje tras triunfo de Pumas en Liga MX: “No trabajo para callar bocas”

Pese al buen momento que viven los Pumas en el Clausura 2026, su técnico, Efraín Juárez, no pierde la perspectiva. Luego del triunfo ante Rayados en el Estadio Olímpico Universitario, el estratega auriazul dejó claro que su trabajo no es responder críticas, sino dar resultados en la Liga MX.

El conjunto universitario atraviesa un paso sólido en el torneo; sin embargo, Juárez aseguró que el proceso no ha sido sencillo y que el crecimiento del equipo es fruto del trabajo interno, lejos del ruido exterior.

Nunca he trabajado para callar bocas, he trabajado para dar resultados toda la vida. Este equipo ha sufrido, adentro se ha llorado, se ha abrazado y hoy con el esfuerzo, la dedicación y el trabajo las cosas se van dando”, expresó el timonel felino.

El técnico destacó que la consolidación del proyecto no dependía únicamente del tiempo, sino de que las piezas lograran encajar dentro del terreno de juego.

Sabía que más allá del tiempo, era cuestión de que todo embonara. Todo se refleja y vamos paso a paso, falta muchísimo del torneo”, añadió

Pumas superó una prueba de jerarquía ante Monterrey

Juárez también reconoció que el duelo ante Monterrey representaba una prueba de fuego para medir la capacidad competitiva de su equipo ante un plantel con poder ofensivo y experiencia.

“Sabíamos que no era fácil, tenían una buena plantilla con mucha jerarquía ofensiva. Nosotros teníamos que encontrar el balance, porque muchas veces contra estos equipos jugábamos bien, pero no dábamos el golpe”, señaló.

El estratega auriazul destacó que el análisis puntual de virtudes y debilidades fue clave para quedarse con los tres puntos en casa.

“Entendimos nuestras virtudes y debilidades y las del rival, y las explotamos. La forma de validar todo lo que se trabaja es con el resultado”, sentenció.

Con este triunfo, Pumas reafirma su buen momento en el Clausura 2026 y manda un mensaje claro en la Liga MX: el proyecto de Efraín Juárez empieza a consolidarse, aunque en CU mantienen la calma y la mirada puesta en lo que viene.