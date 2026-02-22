Increíble: La tarjeta de beisbol Honus Wagner de 1909 se vende por 5.1 mdd

En el universo del coleccionismo, existen objetos que trascienden su valor material para convertirse en reliquias sagradas como el jersey de Babe Ruth de la Serie Mundial de 1932. El sábado por la noche, el mundo del beisbol y las subastas de alto nivel presenciaron un nuevo capítulo en la leyenda del "Santo Grial": una tarjeta Sweet Caporal T206 Honus Wagner de 1909 fue vendida por 5.124 millones de dólares.

La transacción, realizada a través de la casa Goldin Auctions, no sÓlo confirma el apetito voraz de los inversores por piezas históricas, sino que posiciona a esta tarjeta específica como la tercera venta más alta de una T206 Wagner de la que se tenga registro público. Lo más asombroso de este hito no es sÓlo el precio, sino el estado de la pieza. a pesar de tener una calificación de PSA 1 (en una escala donde 10 es la perfección), su escasez y la narrativa que la rodea la elevan a un estatus de tesoro nacional estadounidense.

Este ejemplar saltó a la fama mundial recientemente tras ser protagonista en la serie de Netflix "King of Collectibles: The Goldin Touch". Durante la última temporada del programa, estrenada a finales de diciembre, la familia Shields entregó la pieza a Ken Goldin, marcando lo que el experto calificó como "el mayor descubrimiento en el hobby en los últimos 50 años", debido a que se trataba de una unidad que no había sido contabilizada públicamente hasta ese momento.20 datos que debes saber sobre la venta y el mito de Honus Wagner

A continuación, desglosamos la relevancia de este suceso y los detalles técnicos que hacen de este pedazo de cartón una fortuna andante:

1. La tarjeta alcanzó un precio final de 5.124 millones de dólares el sábado por la noche.

2. Pertenece a la serie Sweet Caporal T206 producida originalmente en 1909.

3. La calificación otorgada por la certificadora PSA fue de 1, el grado más bajo de conservación.

4. Es la tercera venta más cara de una tarjeta de Wagner conocida públicamente.

5. Se convirtió en el centro de atención de la serie de Netflix "King of Collectibles".