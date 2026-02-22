LeBron James hace historia: primer jugador con 43,000 puntos en la NBA y llega a 16,000 juegos

En el deporte, hay derrotas que el tiempo se encarga de diluir, pero récords que quedan cincelados en la historia. La noche del domingo en el Crypto.com Arena fue el escenario de una paradoja. Los Lakers de Los Ángeles fueron superados con autoridad (111-89) por sus eternos rivales, los Celtics de Boston, pero la duela se rindió ante la vigencia de un hombre que parece haberle ganado la partida al cronómetro.

LeBron James, el 'Rey' que se niega a soltar la corona, volvió a reescribir los libros de historia al convertirse en el primer jugador de todos los tiempos de la NBA en alcanzar la barrera de los 43,000 puntos en temporada regular. El hito llegó a la mitad del tercer cuarto, con una bandeja que recordó la potencia física que lo ha caracterizado durante más de dos décadas, elevando su cuenta personal a una estratósfera donde hoy camina solo.

El partido 1,600 y la sombra de Robert Parish

La velada no sólo fue una cuestión de puntos. James saltó a la cancha para disputar su partido número 1,600 en temporada regular, convirtiéndose apenas en el segundo jugador en la historia en alcanzar esa cifra, uniéndose al legendario Robert Parish. La longevidad de LeBron no es sólo una estadística de resistencia; es un monumento a la disciplina. A sus 41 años, en su temporada número 23, James sigue promediando números de estrella: 21.7 puntos, 7.2 asistencias y 5.7 rebotes por encuentro.

Actualmente, LeBron necesita solamente 12 apariciones más para superar los 1,611 juegos de Parish y adueñarse del récord absoluto de más partidos disputados en la NBA. Es una carrera contra la historia que en las próximas semanas tendrá su alcance.

Con sus 20 puntos ante Boston, James dejó su registro en 43,008 puntos, ampliando la brecha con las leyendas que alguna vez parecieron intocables. La tabla histórica de anotadores de la NBA.

LeBron James: 43,008 puntos *

Kareem Abdul-Jabbar: 38,387 puntos

Karl Malone: 36,928 puntos

Kobe Bryant: 33,643 puntos