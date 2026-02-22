Abaten a ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en Jalisco

De acuerdo con fuentes federales, "El Mencho" habría sido abatido este domingo durante un operativo encabezado por el Ejército en Tapalpa, Jalisco.

Desde tempranas horas se registró un fuerte despliegue de fuerzas federales en el municipio de Talpa de Allende, zona considerada bastión histórico del líder criminal.

Por la mañana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó:

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades. He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población.

Me encuentro encabezando la Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, estamos en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo. Seguiremos informando”.

Por su parte, el alcalde de Tapalpa, Toño Morales, indicó que autoridades federales no habían emitido un reporte oficial adicional al momento.

El gobierno municipal de Autlán de Navarro también confirmó sucesos de seguridad en las inmediaciones y llamó a la población a mantenerse en resguardo.

En tanto, el Gabinete de Seguridad señaló:

“El Gabinete de Seguridad informa que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.

“Las acciones se realizan para proteger a la ciudadanía y atender de manera puntual los bloqueos registrados”.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido un comunicado oficial detallando las circunstancias del operativo ni confirmando formalmente la identidad del objetivo abatido. La información se basa en reportes preliminares y versiones difundidas en medios y redes sociales.

Bloqueos y reacción violenta en seis estados

Tras el operativo, se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos en al menos seis entidades federativas: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

Los incidentes incluyeron instalación de ponchallantas, vehículos incendiados y cierres parciales o totales de carreteras estratégicas, lo que afectó la movilidad regional.

Autoridades estatales activaron mesas de seguridad y desplegaron operativos coordinados con fuerzas federales para restablecer el tránsito y prevenir actos contra la población civil.

Perfil y origen de Nemesio Oseguera Cervantes

Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue identificado como fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México en la última década.

Nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, en el estado de Michoacán. Durante su juventud migró a Estados Unidos y, tras su regreso a México, se vinculó con Ignacio Coronel Villarreal, alias “Nacho Coronel”, exoperador del Cártel de Sinaloa abatido en 2010.

El CJNG consolidó su expansión en estados estratégicos como Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán, entre otros.

El CJNG ha sido considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa, presencia internacional y confrontación directa con fuerzas del Estado.

La eventual confirmación oficial de la muerte de su líder podría representar un reacomodo en la estructura criminal, con posibles implicaciones en la disputa territorial y la violencia regional.

No obstante, especialistas en seguridad advierten que la fragmentación de cárteles tras la caída de sus líderes puede derivar en disputas internas o en el surgimiento de nuevas células delictivas.