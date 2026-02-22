Deporte en México es golpeado tras caída de 'El Mencho': todos los partidos suspendidos

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes ‘El Mencho’ también golpeó al deporte en México, suspendiendo partidos que estaban programados para celebrarse este domingo 22 de febrero en el Estado de Jalisco; Liga MX Femenil, Liga de Expansión y la Liga Mexicana de Softbol, quienes salieron perjudicados.

Rozando las 11:00 horas (tiempo del Centro de la Ciudad de México), comenzaron las quemas de establecimientos y vehículos en diversos puntos del país, sin embargo, los reflectores acapararon Jalisco debido a la caída de ‘El Mencho’, quien habría sido abatido mediante un operativo.

El caos generado en diversos puntos del país, incluyendo avenidas, carreteras y aeropuertos, instó a las diversas autoridades del deporte a reprogramar partidos a lo largo y ancho del país; Pumas Vs Monterrey (CDMX) y Querétaro Vs FC Juárez (Querétaro) se mantienen en pie.

* El medio maratón de Guadalajara, que arrancó en punto de las 06:30 horas, se llevó a cabo con total normalidad.

Tras la caída de 'El Mencho', estas son algunas de las imágenes en Jalisco. Capturas de pantalla

Chivas Vs América / Liga MX Femenil

El Clásico Nacional entre Chivas y América se reprogramó tras la caída de ‘El Mencho’, información que dio a conocer la propia Liga MX Femenil mediante sus redes sociales.

El nuevo día y horario del partido correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026 se dará a conocer en las siguientes horas.

Tapatío Vs Tlaxcala / Liga de Expansión

Este domingo 22 de febrero, el duelo entre Tapatío y Tlaxcala también se llevaría a cabo, teniendo como sede el Estadio Gregorio 'Tepa' Gómez, no obstante, este duelo también sufrió modificaciones.

De momento, es el único que cuenta con información más precisa sobre la nueva fecha para disputarse, siendo el lunes 23 de febrero el día designado (con horario por confirmar).

Liga Mexicana de Softbol pospone 2 partidos

Finalmente, otra de las Ligas golpeadas tras el abatimiento de ‘El Mencho’ fue la Mexicana de Softbol, retrogradando partidos en distintos Estados de la República debido al caos que se sufre en las calles del país.

Ninguno de estos dos compromisos tienen fecha y hora designada para ser reprogramados:

El Águila Vs Charros / Estadio Panamericano en Guadalajara, Jalisco.

Diablos Rojos Vs Bravas / Estadio Domingo Santana, en León, Guanajuato.

BFG