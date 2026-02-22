Alarma: prensa internacional cuestiona a Guadalajara como sede del Mundial 2026 tras caída de 'El Mencho'

Lo que el Gobierno de México calificó como un golpe estratégico a la estructura del narcotráfico, el mundo lo ha recibido como una señal de alerta máxima. Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", la prensa internacional ha volcado su mirada hacia Guadalajara, no para hablar de su arquitectura o su fervor por el futbol, sino para cuestionar si una ciudad bajo fuego puede albergar la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La caída del 'Rey del Hielo' en Tapalpa, Jalisco, no fue un evento silencioso. Su muerte en un avión militar tras un tiroteo con el ejército, un detalle que ha levantado suspicacias en medios extranjeros, desató una ola de "narcobloqueos" que ha dejado camiones en llamas, tiendas incendiadas y una atmósfera de violencia en 15 estados del país. Para parte de la prensa deportiva internacional el mensaje se centra en la seguridad del torneo más importante del planeta está en entredicho.

La cobertura fuera de nuestras fronteras ha sido constante. El prestigioso diario británico The Times tituló de forma tajante: "Gunmen run riot in World Cup city" (Pistoleros causan disturbios en ciudad mundialista), subrayando cómo los operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación tomaron las calles de la sede tapatía tras la baja de su líder.

Por su parte, la alianza editorial entre The Athletic el sitio deportivo de The New York Times destacó la contradicción entre las promesas de seguridad de la administración local y la realidad de una ciudad paralizada. Mientras el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus defendía protocolos de videovigilancia de última generación, los reportes internacionales mostraban el caos en el aeropuerto de Guadalajara y la suspensión del transporte público.

The New York Times en su sitio deportivo dio una mirada de la violencia en Jalisco Especial

Alerta Mundial: La perspectiva sudamericana y digital

En el Cono Sur, la reacción fue de incredulidad. El Diario Olé de Argentina lanzó una "ALERTA MUNDIAL", recordando que Guadalajara tiene programados cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo choques de alto perfil como el España contra Uruguay. El medio deportivo más importante de habla hispana no dudó en señalar que la ciudad fue "tomada por los narcos" a menos de cuatro meses de que el balón ruede en territorio mexicano.

Diario Olé de Argentina dando cobertura a los acontecimientos en Jalisco. Especial

Incluso en el ámbito digital, figuras del ecosistema tecnológico como Chris Bakke, fundador de Indeed, y portales de noticias rápidas como Post United, han viralizado la imagen de una sede mundialista bajo el control de facciones criminales. La narrativa de un México capaz de organizar la justa se enfrenta ahora a los 15 millones de dólares que la DEA ofrecía por Oseguera y a la presión política de Washington que, según fuentes, exigía "limpiar" Jalisco antes de la llegada de las selecciones nacionales.

Mientras el congresista estadounidense Dan Crenshaw celebra que el Mencho "murió como un perro", la comunidad internacional del futbol se pregunta si los aficionados podrán caminar con seguridad por las calles de Guadalajara y Zapopan cuando la Copa del Mundo aterrice en junio.

Solidaridad desde España

El eco de la crisis en Jalisco llegó incluso a las pantallas españolas, donde Josep Pedrerol, conductor de El Chiringuito de Jugones, interrumpió la dinámica del programa para lanzar un mensaje de solidaridad hacia nuestro país. "Un abrazo muy fuerte a todo el pueblo de México, que lo está pasando mal", expresó Pedrerol.