Daniel Suárez logra top 5 en Atlanta en NASCAR, victoria del equipo de Michael Jordan

El inicio de la temporada 2026 de la NASCAR Cup Series está ofreciendo una historia que no se veía desde hace dos años. Tyler Reddick, el piloto estrella de la escudería 23XI Racing, de Michael Jordan ha logrado una hazaña impensable.

La escudería del famoso exbasquetbolista conquistó las dos primeras fechas del calendario de forma consecutiva tras imponerse en un final de infarto en el Echo Park Speedway en Atlanta.

Apenas siete días después de su heroica victoria en las 500 Millas de Daytona, Reddick sobrevivió a un domingo caótico para reclamar su décimo triunfo en la categoría reina. Lo hizo a pesar de que su Toyota No. 45 presentaba daños visibles tras un accidente múltiple en la vuelta 224 que involucró a nueve vehículos. Sin embargo, la resiliencia del piloto y la estrategia de su equipo le permitieron llegar al doble tiempo extra con opciones reales de triunfo.

En un final de verde, blanca y cuadro, Reddick tuvo que batirse en duelo contra Chase Briscoe y Ross Chastain. En los boxes, el legendario Michael Jordan observaba con nerviosismo cómo sus dos autos dominaban la escena, aunque la moneda cayó del lado de Reddick. Con este resultado, el californiano se convierte en el primer piloto desde Matt Kenseth en 2009 en ganar las dos primeras carreras del año, un hito que solo otros cinco corredores han logrado en la historia de NASCAR Cup.

Daniel Suárez logra un top 5 en Atlanta

El piloto mexicano Daniel Suárez logró su primer top cinco con el equipo Spire, escuadra a la que se integró este año tras haber dejado el equipo Trackhouse a finales del 2025.

Suárez evitó diversos contactos en la parte final de la carrera. Originalmente se metió en el top 10 antes de las dos banderas amarillas finales. En el último reinicio atacó y saltó hasta la quinta posición.

El mexicano se ubica ahora séptimo del campeonato con 67 puntos. Tyler Reddick domina con 125 unidades.