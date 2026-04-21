Los Tigres preparan la fiesta de despedida de Gignac

El final en la Liga MX se acerca para André-Pierre Gignac. El galo es, sin duda, el jugador más importante en la historia de los Tigres de la UANL. Su llegada al futbol mexicano en 2015 supuso un movimiento sorpresivo, pues se encontraba en la cúspide de su carrera, misma que redefinió el estatus del equipo regio y de la liga mexicana.

Ahora, su adiós será el sábado 25 de abril, en la Jornada 17 del Clausura 2026 ante el Mazatlán, según reveló el diario deportivo ESTO. La institución regia le prepara un homenaje a Gignac, que enamoró a la afición de los Tigres y él, a su vez, quedó prendido de la Sultana del Norte.

André-Pierre Gignac había forjado una respetable trayectoria en Europa. Fue máximo goleador de la liga francesa (Ligue 1) en la temporada 2008-2009 y un referente en el Olympique de Marsella. A pesar de tener ofertas de otros clubes europeos, el delantero francés aterrizó en Monterrey en junio de 2015 como agente libre. Una de sus motivaciones era disputar la Copa Libertadores, encontrando en el balompié mexicano un "refugio sentimental".

Gignac cambió por completo la historia de los Tigres desde su primer partido. Se distinguió de inmediato por su capacidad goleadora, presencia y personalidad. Su primera gran prueba fue la Libertadores 2015, en la que fue pieza clave para que el equipo llegara a la final.

El galo entrena como si fuera el primer día. X. @TigresOficial

Se convirtió en el máximo goleador histórico del equipo felino y en el delantero franquicia que simboliza la era más exitosa de la institución. El impacto del francés se mide en campeonatos: Cinco títulos de Liga MX: Apertura 2015, 2016, 2017; Clausura 2019 y 2023. Concacaf Champions League 2020, un título internacional largamente anhelado donde marcó el gol decisivo.Jerarquía en el Futbol Mexicano

Su jerarquía como el jugador más relevante de la institución se cimentó por varios factores: Actuación en clásicos regios y finales, citas en las que demostró un rendimiento sobresaliente en los momentos de mayor presión. Su éxito abrió la puerta para que los equipos mexicanos confiaran en la contratación de figuras provenientes de Europa.

Goles y entrega para la causa de los Tigres

La influencia y los números de Gignac lo colocan como el jugador que transformó a los Tigres en uno de los equipos más fuertes de la Liga MX en la última década. Es el máximo anotador del futbol mexicano en lo que va del siglo XXI con 192 pepinos, seguido de Oribe Peralta (166) y Luis Gabriel Rey (152). De los 22 torneos en que ha defendido los colores de la UANL, en seis solamente registra menos de mil minutos disputados: Clausura 2020 (798), Apertura 2021 (677), Clausura 2024 (733), Clausura 2025 (81), Apertura 2025 (525) y el actual Clausura 2026 (288).